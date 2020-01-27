Ахметов купил виллу за 200 млн евро – СМИ

Особняк Les C`edres на побережье Средиземного моря был построен в XIX столетии. Дом одно время принадлежал королю Бельгии Леопольду II.

Украинский бизнесмен Ринат Ахметов купил виллу на Лазурном берегу во Франции стоимостью 200 млн евро. Об этом сообщает Financial Times в понедельник, 27 января.

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Отмечается, что особняк Les C`edres на побережье Средиземного моря в коммуне Сен-Жан-Кап-Ферра был построен в XIX веке. В начале ХХ столетия дом одно время принадлежал королю Бельгии Леопольду II, а потом перешел в собственность семьи Марнье-Лапостоль, известной благодаря производству коньячного ликера Grand Marnier.

В 2016 году компанию, владеющую GrandMarnier, выкупил концерн Campari. Он и продал виллу компании Рината Ахметова SCM Holdings Limited. Площадь особняка с 14 спальнями составляет почти 1700 кв.м.

В заявлении SCM, которое, как ожидается, будет опубликовано позже, говорится: “Инвестиционная компания SCM Holdings Limited объявляет о приобретении объекта недвижимости Les C`edres (Франция) у компании Campari Group. Компания рассматривает актив как долгосрочную инвестицию“.

При этом в SCM отказались комментировать, будет ли Аметов использовать виллу в качестве частной резиденции.

Напомним, нардеп побывал на концерте Лепса во Франции и заплатил за столик у сцены 10 тыс долларов.

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