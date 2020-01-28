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В МАУ рассказали, как будут летать в Китай

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Из-за распространения нового смертельного коронавируса МАУ перестанет перевозить пассажиров в Китай, однако рейсы на вывоз продлятся.
МАУ продолжит вывозить из Китая пассажиров
МАУ продолжит вывозить из Китая пассажиров
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Авиакомпания Международные авиалинии Украины будет летать в Китай только ради вывоза оттуда пассажиров. Об этом в понедельник, 27 января, сообщает Лига.net со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

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Отмечается, что ближайшие рейсы Киев-Санья-Киев будут выполняться исключительно на вывоз пассажиров.

В данный момент авиаперевозчик и туроператор согласовывают план прекращения рейсов по данному направлению до нормализации ситуации.

Компания МАУ возобновила выполнение дальнемагистральных чартерных рейсов из Киева в Санью 4 июня 2019 года.

Напомним, МАУ устроили внеплановую проверку.

МАУ устроили внеплановую проверку

Источник: http://finance.bigmir.net/business/104545-MAY-ystroili-vneplanovyu-proverky
© Finance.bigmir.net

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Теги: вирусы, Китай, авиаперелет, МАУ
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СлепойПью    28.01.2020, 11:33
Оценка:  +8
СлепойПью
Вот то они протролили! И нахрена нам от туда пассажиры? Это такой стёб?
От сюда туда надо вывозить, а от тута сюда - не надо.
Это кто то пояснил начальству МАУ? Вирус там, не здесь!
P.S. От сюда туда наш кабмин полным составом надо вывезти!
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