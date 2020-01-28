В МАУ рассказали, как будут летать в Китай

Из-за распространения нового смертельного коронавируса МАУ перестанет перевозить пассажиров в Китай, однако рейсы на вывоз продлятся.

Авиакомпания Международные авиалинии Украины будет летать в Китай только ради вывоза оттуда пассажиров. Об этом в понедельник, 27 января, сообщает Лига.net со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

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Отмечается, что ближайшие рейсы Киев-Санья-Киев будут выполняться исключительно на вывоз пассажиров.

В данный момент авиаперевозчик и туроператор согласовывают план прекращения рейсов по данному направлению до нормализации ситуации.

Компания МАУ возобновила выполнение дальнемагистральных чартерных рейсов из Киева в Санью 4 июня 2019 года.

Напомним, МАУ устроили внеплановую проверку.

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