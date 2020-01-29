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Нафтогаз пересчитал цену на газ в январе

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С помощью новой методики стоимость газа в январе будет ниже гарантированной, которая была введена до конца отопительного сезона.
Цены на газ снизились, заверили в Нафтогазе
Цены на газ снизились, заверили в Нафтогазе
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Стоимость газа для населения в январе составит 4,65 грн/куб. м (без НДС, транспортировки и наценки газсбытов), что на 25% меньше, чем в годом ранее, сообщает пресс-служба Нафтогаза во вторник, 28 января.

“Новая цена рассчитана Нафтогазом в соответствии с постановлением Кабинета министров №17 от 24 января 2020 года. Таким образом, Украина выполняет обязательства перед МВФ по поэтапному переходу к рынку газа со свободным ценообразованием и конкуренцией за бытового потребителя между многими поставщиками газа“, - говорится в сообщении.

В компании напомнили, что по новой методике цена на текущий месяц определяется согласно фактическим биржевым торгам, которые происходили с 1 по 22 число этого месяца. 

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Фактически, цена приведена к рыночным условиям, заявили в компании.

Таким образом, рассчитываемая по новой методике цена будет действовать вместо квартальной гарантированной цены, предложенной на период с января по апрель 2020 года, а также вместо ранее утвержденной месячной цены на январь в размере (5,5 грн/куб. м).

Клиенты, которые ранее приобрели газ на условиях предложения от Нафтогаза “газовый запас“, могут оплатить поставки по сниженной цене, а неиспользованный остаток средств будет возвращен на счета потребителей в конце отопительного сезона.

В Нафтогазе также отмечают, что производителям тепла (предприятиям ТКЭ и ОСББ) необходимо срочно оформить дополнительные соглашения с НАК об уменьшении цены на январь 2020-го.

Напомним, Кабмин изменил порядок формирования цен на газ.

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Теги: газ, Тарифы ЖКХ, Нафтогаз, тарифы, цена на газ, тарифы на газ
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МаксимУм    29.01.2020, 11:56
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