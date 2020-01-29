Главу Укрзализныци отправляют в отставку – СМИ

Решение об увольнении Евгения Кравцова должно быть утверждено Кабмином. Функции главы компании, по данным СМИ, будет выполнять Марчек Желько.

Наблюдательный совет Укрзализныци решил уволить главу правления компании Евгения Кравцова. Соответствующие документы поступили в Кабинет министров. Об этом в среду, 29 января, сообщает Лига.net со ссылкой на источник в Кабмине.

Читай также: Укрзализныця выплатила Лещенко гонорар в 136 тысяч гривен

Отмечается, что решение об увольнении должно быть утверждено правительством.

В набсовете Укрзализници журналистам также подтвердили решение об увольнении Кравцова. При этом собеседник издания сообщил, что контракты с членами правления не разрывали.

Также сообщается, что исполняющим обязанности главы правления назначат члена набсовета Марчека Желько. Соответствующее представление о назначении уже также якобы есть в Кабмине.

В конце прошлого года Евгений Кравцов заявил о прекращении контракта с Укрзализныцей и о новой работе в публичном государственном секторе.

Напомним, в Deutsche Bahn сообщили подробности о соглашении с Укрзализныцей.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в

Facebook и Telegram