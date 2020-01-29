Главу Укрзализныци отправляют в отставку – СМИ
Наблюдательный совет Укрзализныци решил уволить главу правления компании Евгения Кравцова. Соответствующие документы поступили в Кабинет министров. Об этом в среду, 29 января, сообщает Лига.net со ссылкой на источник в Кабмине.
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Отмечается, что решение об увольнении должно быть утверждено правительством.
В набсовете Укрзализници журналистам также подтвердили решение об увольнении Кравцова. При этом собеседник издания сообщил, что контракты с членами правления не разрывали.
Также сообщается, что исполняющим обязанности главы правления назначат члена набсовета Марчека Желько. Соответствующее представление о назначении уже также якобы есть в Кабмине.
В конце прошлого года Евгений Кравцов заявил о прекращении контракта с Укрзализныцей и о новой работе в публичном государственном секторе.
Напомним, в Deutsche Bahn сообщили подробности о соглашении с Укрзализныцей.
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