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Главу Укрзализныци отправляют в отставку – СМИ

Комментариев: 4
Решение об увольнении Евгения Кравцова должно быть утверждено Кабмином. Функции главы компании, по данным СМИ, будет выполнять Марчек Желько.
Глава правления Укрзализныци Евгений Кравцов
Глава правления Укрзализныци Евгений Кравцов
facebook.com

Наблюдательный совет Укрзализныци решил уволить главу правления компании Евгения Кравцова. Соответствующие документы поступили в Кабинет министров. Об этом в среду, 29 января, сообщает Лига.net со ссылкой на источник в Кабмине.

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Отмечается, что решение об увольнении должно быть утверждено правительством.

В набсовете Укрзализници журналистам также подтвердили решение об увольнении Кравцова. При этом собеседник издания сообщил, что контракты с членами правления не разрывали.

Также сообщается, что исполняющим обязанности главы правления назначат члена набсовета Марчека Желько. Соответствующее представление о назначении уже также якобы есть в Кабмине.

В конце прошлого года Евгений Кравцов заявил о прекращении контракта с Укрзализныцей и о новой работе в публичном государственном секторе.

Напомним, в Deutsche Bahn сообщили подробности о соглашении с Укрзализныцей.

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Теги: отставка, Кабмин Украины, увольнение, Укрзализныця
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Комментариев (4)
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Путин-Xyйло    29.01.2020, 12:07
Оценка:  0
Путин-Xyйло
А "старый" после в суд подаст и компенсацию выбьет!
гость  (аноним)  29.01.2020, 12:05
Оценка:  0
гость
Пошла Украина с молотка !
гость  (аноним)  29.01.2020, 11:58
Оценка:  0
гость
Еще главу Укрпочту скинуть и нормас
гость  (аноним)  29.01.2020, 11:53
Оценка:  0
гость
Похоже УЗ все же кому-то отдадут, и если не немцам - то по имени временного это поляки или словаки, возможно чех...
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