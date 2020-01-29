Украинцев из Китая эвакуируют двумя рейсами
Украинские авиакомпании прекращают полеты в Китай с 3 февраля. МАУ совершит два рейса на вывоз украинцев.
Авиакомпания МАУ совершит два рейса в Китая для эвакуации украинских туристов в связи с коронавирусом. Об этом в среду, 29 января, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.
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Рейсы будут выполнены 30 января и 3 февраля из города Саньи.
Ранее туроператор Join UP! объявил о возвращении своих туристов с острова Хайнань рейсами 29 января и 1 февраля.
Напомним, украинские мошенники продают “вакцину“ против коронавируса.
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