Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Украинцев из Китая эвакуируют двумя рейсами

Комментариев: 5
Украинские авиакомпании прекращают полеты в Китай с 3 февраля. МАУ совершит два рейса на вывоз украинцев.
МАУ вывезет украинцев из Китая 30 января и 3 февраля
МАУ вывезет украинцев из Китая 30 января и 3 февраля
facebook.com/pg/eugenedihne

Авиакомпания МАУ совершит два рейса в Китая для эвакуации украинских туристов в связи с коронавирусом. Об этом в среду, 29 января, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Читай также: Как распространение китайского коронавируса влияет на мировую экономику — эксперты

Рейсы будут выполнены 30 января и 3 февраля из города Саньи.

Ранее туроператор Join UP! объявил о возвращении своих туристов с острова Хайнань рейсами 29 января и 1 февраля.

Напомним, украинские мошенники продают “вакцину“ против коронавируса.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram  

Поделись:
Теги: вирусы, Китай, украинцы, эвакуация, МАУ, коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (5)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  30.01.2020, 10:10
Оценка:  0
гость
Что шлюха твой анальный для всех желающих отвиреный?
Антибес-Шлюха!  (аноним)  30.01.2020, 08:11
Оценка:  0
Антибес-Шлюха!
А какцапов нужно наоборот в Китай завезти побольше. Коронпвирус вам козломордые в анальний отвір бгггг
гость  (аноним)  29.01.2020, 15:46
Оценка:  0
гость
Из 10000человек 2рейса максимум300-400 вывезут,Остальные (а это как минимум туристов около 2000поездом или самолетом через Россию.А как же вийна и ворог?По вашим меркам из Испании,Франции в 1942 году немцы русских до Сталинграда доставляли?Или с Сицилии в 44 когда Везувий бабахнул?
гость  (аноним)  29.01.2020, 14:23
Оценка:  +1
гость
В случае эпидемии опять российский МЧС будет украинцев вывозить... Как было из Египта, Сирии, Непала. Ворог одним словом...Это вам не подвиги Зорана и Шкиряка!
Вурдалак    29.01.2020, 13:21
Оценка:  0
Вурдалак
Сами озвучили,что украинцев там 10 тысяч.Двумя рейсами???А из закрытых городов посольство помогает их вызволять и вывозить!!!?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь