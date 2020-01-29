ПриватБанк выплатил Коломойскому 22 миллиона

Ранее Хозяйственный суд Киева частично удовлетворил иск Никопольского завода ферросплавов против банка.

ПриватБанк в среду, 29 января, выплатил Никопольскому заводу ферросплавов Игоря Коломойского 21,8 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

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Так, банк выполнив решение Хозяйственного суда города Киева от 17 декабря 2019 года.

В то же время банк подал апелляционную жалобу на это решение суда, считая решение суда первой инстанции неправомерным, а действия организаторов пикета - очередной попыткой давления на банк.

“Исполнение решения суда первой инстанции делает абсолютно безосновательным проведение массового пикета “сотрудников“ завода, который длится с сентября 2019-го перед центральными офисами банка в Днепре и Киеве. Протесты имеют целью мешать нормальной жизнедеятельности банка и оказывать давление на сотрудников и клиентов ПриватБанка“, - говорится в сообщении банка.

Напомним, ПриватБанк начал принимать заявки бизнесменов на получение льготных кредитов.

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