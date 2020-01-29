МАУ отменяет один из рейсов в Китай

Ближайшие рейсы Киев-Санья-Киев авиакомпании МАУ будут выполняться исключительно на вывоз пассажиров.

МАУ прекращает рейсы в китайскую Санью до 24 февраля facebook.com/flyuia.ua

Авиакомпания МАУ из-за коронавируса прекращает рейсы в китайскую Санью до 24 февраля. Об этом говорится в сообщении МАУ в Facebook.

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Сообщается, что в связи с эпидемией коронавируса в Китае ближайшие рейсы Киев-Санья-Киев авиакомпании будут выполняться исключительно на вывоз пассажиров.

“Рейсы из Саньи пройдут по стандартному расписанию - 31 января и в 4 февраля. Авиаперевозчик и туроператор согласовали прекращения рейсов по этому направлению предварительно до 24.02.2020 и окончательной нормализации ситуации“, - говорится в сообщении.

О приостановке полетов в Китай 29 января сообщила и авиакомпания British Airways. Кроме того, финская компания Finnair отменила несколько рейсов в КНР.

По данным газеты El Periodico, испанская авиакомпания Iberia также рассматривает возможность приостановить прямые рейсы в Шанхай.

Напомним, украинцев из Китая эвакуируют двумя рейсами.

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