Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

МАУ отменяет один из рейсов в Китай

Комментариев: 3
Ближайшие рейсы Киев-Санья-Киев авиакомпании МАУ будут выполняться исключительно на вывоз пассажиров.
МАУ прекращает рейсы в китайскую Санью до 24 февраля
МАУ прекращает рейсы в китайскую Санью до 24 февраля
facebook.com/flyuia.ua

Авиакомпания МАУ из-за коронавируса прекращает рейсы в китайскую Санью до 24 февраля. Об этом говорится в сообщении МАУ в Facebook.

Читай также: Как распространение китайского коронавируса влияет на мировую экономику — эксперты

Сообщается, что в связи с эпидемией коронавируса в Китае ближайшие рейсы Киев-Санья-Киев авиакомпании будут выполняться исключительно на вывоз пассажиров.

“Рейсы из Саньи пройдут по стандартному расписанию - 31 января и в 4 февраля. Авиаперевозчик и туроператор согласовали прекращения рейсов по этому направлению предварительно до 24.02.2020 и окончательной нормализации ситуации“, - говорится в сообщении.

О приостановке полетов в Китай 29 января сообщила и авиакомпания British Airways. Кроме того, финская компания Finnair отменила несколько рейсов в КНР.

По данным газеты El Periodico, испанская авиакомпания Iberia также рассматривает возможность приостановить прямые рейсы в Шанхай.

Напомним, украинцев из Китая эвакуируют двумя рейсами.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram   

Поделись:
Теги: Китай, МАУ, коронавирус, Авиарейсы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  29.01.2020, 18:01
Оценка:  0
гость
Жи.дівська Авіакомпанія МАУ буде возити пасажирів в Китайську СРАНЬЮ.
гость  (аноним)  29.01.2020, 17:40
Оценка:  0
гость
Вы млять лучше с вывозом пассажиров не ввезите в Украину этот кoрoнавирyc.
гость  (аноним)  29.01.2020, 17:38
Оценка:  0
гость
"Авиакомпания МАУ из-за коронавируса прекращает рейсы в китайскую Санью до 24 февраля " - А туда ещё кто-то желает полететь?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь