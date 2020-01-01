Кравцов получил "немаленькую" компенсацию от УЗ

Глава Укрзализныци отработал только один год из трех по контракту. За этот период он заработал 10 миллионов гривен.

Уволенный с должности главы Укрзализныци Евгений Кравцов заявил, что получил “немаленькую“ компенсацию.

Кравцов возглавил компанию год назад и заключил контракт на три года. Компенсацию он получил за преждевременное расторжение договора.

“Если говорить моим любимым юридическим языком: вчера было принято решение досрочного расторжения контракта со стороны работодателя с соответствующей денежной компенсацией руководителю. Она не мала, скажу сразу“, - написал Кравцов в Facebook в среду, 29 января.

Сумму отступных он не назвал. Но, как известно, за прошлый год зарплата главы Укрзализныци в целом составила около 10 миллионов гривен.

Читай также: Укрзализныця выплатила Лещенко гонорар в 136 тысяч гривен

При этом он отметил, что “был готов продолжить работу в транспортном секторе без денежных выплат по контракту“.

Кравцов считает, что сейчас компания переживает “одни из лучших времен практически по всем показателям“.

“Почти все KPI выполнены (досрочно и прогнозируемо), в 2019-м было несколько исторических рекордов: финансовых и в перевозках, реализованы масштабные инфраструктурные проекты, ну и будущее IPO как лакмусовая бумага успешных реформ. Таким образом, формальных оснований для увольнения у членов наблюдательного совета не нашлось“, - написал он.

Функции главы компании, по данным СМИ, будет выполнять Марчек Желько.

Напомним, главу Укрзализныци отправляют в отставку.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в

Facebook и Telegram