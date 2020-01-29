Boeing впервые за 22 года объявил о годовом убытке
Чистые потери компании за 2019 год составили 636 миллионов долларов. Годовая выручка сократилась на 24%.
Американская корпорация Boeing в 2019 году понесла чистый убыток в размере 636 миллионов долларов против 10,46 миллиарда долларов чистой прибыли в 2018 году. Об этом говорится в отчете компании за четвертый квартал прошлого года, опубликованном 29 января.
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Так, годовая выручка компании составила 76,559 миллиарда долларов, сократившись на 24% по сравнению со 101,127 миллиарда долларов годом ранее.
Операционные убытки в прошлом году достигли 1,975 миллиарда долларов. В 2018 году доходы превысили расходы на 11,987 миллиарда долларов.
При этом портфель невыполненных заказов, включая более 5,4 тысячи пассажирских самолетов, составляет 463 миллиарда долларов.
Как подчеркивает телеканал CNBC, компания понесла убытки в годовом исчислении впервые с 1997 года.
“Мы сосредоточены на возобновлении эксплуатации Boeing 737 MAX и восстановлении долгосрочного доверия пассажиров к бренду Boeing“, - заявил генеральный директор компании Дэвид Кэлхун.
Напомним, производство самолетов Boeing 737 Max прекращено.
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