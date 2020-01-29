Boeing впервые за 22 года объявил о годовом убытке

Американская корпорация Boeing в 2019 году понесла чистый убыток в размере 636 миллионов долларов против 10,46 миллиарда долларов чистой прибыли в 2018 году. Об этом говорится в отчете компании за четвертый квартал прошлого года, опубликованном 29 января.

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Так, годовая выручка компании составила 76,559 миллиарда долларов, сократившись на 24% по сравнению со 101,127 миллиарда долларов годом ранее.