Volkswagen сохранил лидерство на мировом авторынке в 2019 году

Второе место заняла японская компания Toyota Motor Corp с результатом в 10,74 млн автомобилей.

Концерн Volkswagen в прошлом году сохранил лидерство на мировом авторынке depositphotos.com

Немецкий концерн Volkswagen сохранил лидерство на мировом рынке легковых автомобилей в 2019 году, обогнав Toyota Motor. Об этом сообщает агентство АР.

“Немецкий автопроизводитель Volkswagen сохранил лидерство как крупнейший автопроизводитель в мире“, - говорится в сообщении.

В 2019 году Volkswagen AG по всему миру продал рекордные 10,97 млн автомобилей. Второе место заняла японская компания Toyota Motor Corp с результатом в 10,74 млн автомобилей.

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Как отмечается, в 2018 году Volkswagen продал 10,83 млн автомобилей, вытеснив Toyota с первого места в топе автопродаж.

Автопроизводители сообщают, что глобальный авторынок растет четвертый год подряд, и в 2019 году продажи автомобилей в мире по сравнению с предыдущим годом увеличились на 1,4%.

Напомним, автопроизводство Украины выросло на 10% за год.

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