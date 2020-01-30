Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Volkswagen сохранил лидерство на мировом авторынке в 2019 году

Комментариев: 1
Второе место заняла японская компания Toyota Motor Corp с результатом в 10,74 млн автомобилей.
Концерн Volkswagen в прошлом году сохранил лидерство на мировом авторынке
Концерн Volkswagen в прошлом году сохранил лидерство на мировом авторынке
depositphotos.com

Немецкий концерн Volkswagen сохранил лидерство на мировом рынке легковых автомобилей в 2019 году, обогнав Toyota Motor. Об этом сообщает агентство АР.

“Немецкий автопроизводитель Volkswagen сохранил лидерство как крупнейший автопроизводитель в мире“, - говорится в сообщении.

В 2019 году Volkswagen AG по всему миру продал рекордные 10,97 млн автомобилей. Второе место заняла японская компания Toyota Motor Corp с результатом в 10,74 млн автомобилей.

Читай также: Украинцы смогут растаможивать легковые автомобили онлайн

Как отмечается, в 2018 году Volkswagen продал 10,83 млн автомобилей, вытеснив Toyota с первого места в топе автопродаж.

Автопроизводители сообщают, что глобальный авторынок растет четвертый год подряд, и в 2019 году продажи автомобилей в мире по сравнению с предыдущим годом увеличились на 1,4%.

Напомним, автопроизводство Украины выросло на 10% за год.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram    

Поделись:
Теги: автомобили, Toyota, лидерство, Volkswagen
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
гость  (аноним)  30.01.2020, 14:41
Оценка:  0
гость
Б-Г-Г! В 2020 году начнется сборка машинокомплектов ВАЗ-ЛАРГУС на Украине.(Вставить движок с коробкой и привинтить колеса. А где же автопроизводство Украины полного цикла?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь