Apple заплатит более 800 миллионов долларов за Wi-Fi
Компанию Apple суд Лос-Анджелеса обязал выплатить $837 млн Университету Калифорнии за нарушение использования четырех патентов по его технологии Wi-Fi, сообщает AFP.
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Кроме того, по решению суда, она должна будет заплатить производителю микрочипов Broadcom $270 млн. Таким образом общий “долг“ компаний составил $1,1 млрд. По информации издания, “это самое крупное в истории решение по патентным спорам“.
Истец считает, что в продуктах Apple, включая iPhone, iPad и Apple Watches, использовались компоненты Broadcom, которые нарушали патенты исследовательского подразделения университета Caltech, относящиеся к беспроводной передаче данных.
Apple и Broadcom сообщили, что обжалуют приговор. По их мнению, претензии Caltech “основаны исключительно на регистрации якобы нарушающих патенты чипов Broadcom в iPhone, Mac и других устройствах Apple“.
Истцы “высоко оценили внимательное отношение присяжных на протяжении всего судебного разбирательства“ и остались довольны решением суда.
Напомним, ранее сообщалось, что Apple получила рекордную квартальную выручку.
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