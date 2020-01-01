Apple заплатит более 800 миллионов долларов за Wi-Fi

В продуктах Apple использовались компоненты компании Broadcom, которые нарушали патенты исследовательского подразделения университета Caltech.

Компанию Apple суд Лос-Анджелеса обязал выплатить $837 млн Университету Калифорнии за нарушение использования четырех патентов по его технологии Wi-Fi, сообщает AFP.

Читай также: Появился рейтинг самых дорогих компаний мира

Кроме того, по решению суда, она должна будет заплатить производителю микрочипов Broadcom $270 млн. Таким образом общий “долг“ компаний составил $1,1 млрд. По информации издания, “это самое крупное в истории решение по патентным спорам“.

Истец считает, что в продуктах Apple, включая iPhone, iPad и Apple Watches, использовались компоненты Broadcom, которые нарушали патенты исследовательского подразделения университета Caltech, относящиеся к беспроводной передаче данных.

Apple и Broadcom сообщили, что обжалуют приговор. По их мнению, претензии Caltech “основаны исключительно на регистрации якобы нарушающих патенты чипов Broadcom в iPhone, Mac и других устройствах Apple“.

Истцы “высоко оценили внимательное отношение присяжных на протяжении всего судебного разбирательства“ и остались довольны решением суда.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple получила рекордную квартальную выручку.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram