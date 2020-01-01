Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Apple заплатит более 800 миллионов долларов за Wi-Fi

Комментариев: 0
В продуктах Apple использовались компоненты компании Broadcom, которые нарушали патенты исследовательского подразделения университета Caltech.
Суд обязал Apple заплатить $837 млн
Суд обязал Apple заплатить $837 млн
depositphotos.com

Компанию Apple суд Лос-Анджелеса обязал выплатить $837 млн Университету Калифорнии за нарушение использования четырех патентов по его технологии Wi-Fi, сообщает AFP.

Читай также: Появился рейтинг самых дорогих компаний мира

Кроме того, по решению суда, она должна будет заплатить производителю микрочипов Broadcom $270 млн. Таким образом общий “долг“ компаний составил $1,1 млрд. По информации издания, “это самое крупное в истории решение по патентным спорам“.

Истец считает, что в продуктах Apple, включая iPhone, iPad и Apple Watches, использовались компоненты Broadcom, которые нарушали патенты исследовательского подразделения университета Caltech, относящиеся к беспроводной передаче данных.

Apple и Broadcom сообщили, что обжалуют приговор. По их мнению, претензии Caltech “основаны исключительно на регистрации якобы нарушающих патенты чипов Broadcom в iPhone, Mac и других устройствах Apple“.

Истцы “высоко оценили внимательное отношение присяжных на протяжении всего судебного разбирательства“ и остались довольны решением суда.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple получила рекордную квартальную выручку.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram   

Поделись:
Теги: суд, Apple, Wi-fi, патент
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь