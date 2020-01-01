Украинские компании месяц не будут летать в Китай

Авиакомпании совершат еще три рейсав в Китай, после чего полеты будут приостановлены минимум на месяц.

Украинские авиакомпании в течение месяца не будут совершать рейсы в Китай EPA/UPG

Украинские авиакомпании в течение месяца не будут совершать рейсы в Китай. Об этом в четверг, 30 января, заявил глава комиссии по чрезвычайным ситуациям аэропорта Борисполь Олег Струк.

Читай также: Украинские мошенники продают “вакцину“ против коронавируса

Он уточнил, что ожидаются еще три рейса авиакомпаний МАУ и SkyUp, которые состоятся 31 января, 2 и 4 февраля.

“После этого прямых рейсов в Китай в течение месяца авиакомпаний, которые базируются в аэропорту Борисполь, не планируется“, - сообщил он.

При этом к пассажирам непрямых рейсов через аэропорты других стран, транзитным, по-прежнему будет повышенное внимание.

Как сообщалось, сегодня из Китая прибыл первый рейс с украинцами. Как рассказали в Минздраве, пассажирам и членам экипажа была проведена термометрия.

Читай также: Как распространение китайского коронавируса влияет на мировую экономику — эксперты

Как рассказал и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Украины Игорь Кузин, медики считают “средней“ вероятность попадания китайского коронавируса 2019-nCoV в Украину.

“Такая вероятность - средняя, поскольку это цена глобализации. Пятьдесят тысяч человек ежедневно пересекают государственную границу Украины, и любая инфекционная болезнь не может быть остановлена ни карантинными, ни “стопроцентными“ средствами. Мы должны обеспечить в первую очередь потенциал страны по готовности, быстрому выявлению и максимальной локализации такого случая, если он будет зарегистрирован“, - считает Кузин.

Он подчеркнул, что на сегодня подозрение на инфицирование новым коронавирусом состоит из двух частей: факт пребывания в городе Ухань или близкий контакт с больным, который связан с городом Ухань, а также тяжелое течение ОРВИ.

Напомним, МАУ отменяет один из рейсов в Китай.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram