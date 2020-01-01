Deutsche Bank объявил о годовом убытке в 5,3 млрд евро

Радикальная трансформация Deutsche Bank имеет свою цену. Результаты соответствуют прогнозам, отметили в банке.

Крупнейший банк Германии Deutsche Bank по итогам 2019 года получил убытки в размере 5,3 млрд евро. Об этом сообщается на сайте финучреждения в четверг, 30 января.

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Отмечается, что только в четвертом квартале минувшего года чистые убытки составили около 1,5 млрд евро. В сообщении подчеркивается, что эти потери произошли “исключительно из-за затрат на реструктуризацию“.

В Deutsche Bank утверждают, что результаты 2019 года в целом соответствуют прогнозам.

“Самая радикальная трансформация Deutsche Bank за два десятилетия, безусловно, имеет свою цену, поэтому негативный результат за прошедший год никого не должен удивлять“, – сказал председатель правления банка Кристиан Зевинг.

Он отметил, что реструктуризация идет по плану, новая стратегия приносит плоды, и банк в некоторых сферах добился даже больших результатов, чем ожидалось.

Напомним, Нацбанк резко снизил учетную ставку.

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