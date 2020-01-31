СМИ узнали зарплаты 15 топ-менеджеров Нафтогаза

В 2018 году в среднем руководство компании получало почти по четыре миллиона гривен в месяц, свидетельствуют данные аудита.

За год руководсву Нафтогаза выплатили 8680 миллионов гривен depositphotos.com

Зарплаты руководства Нафтогаза в 2018 году составляли в среднем 3 млн 787,4 тыс гривен в месяц. Об этом в пятницу, 31 января, пишут Українські Новини со сылкой на аудит компании Делойт енд Туш ЮСК.

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Отмечается, что эти суммы включали в себя зарплату и поточные премии.

В документе, в частности, отмечается, что на протяжении 2018 года средняя численность ведущего управленческого персонала во главе с главой компании Андреем Коболевым составляла 6 членов правления и 9 директоров направлений. И в 2018 году сумма денежных компенсаций, которая была включена в состав административных расходов на этих лиц, составляла 681 млн 736 тыс грн.

Издание отмечает, что исходя из данных этого аудита, годом ранее - в 2017 году, годовые выплаты этому же количеству топ-менеджеров составляли 179 млн 521 тыс грн.

Напомним, Кравцов получил “немаленькую“ компенсацию от УЗ.

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