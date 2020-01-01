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Рыночная стоимость Amazon превысила триллион долларов

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Акции компании выросли за один день на 9,9% - это самый крупный однодневный прирост с октября 2017 года.
После публикации отчетности капитализация Amazon превысила 1 триллион долларов
После публикации отчетности капитализация Amazon превысила 1 триллион долларов
Getty Images

Согласно финансовой отчетности за четвертый квартал 2019 года капитализация компании Amazon превысила один триллион долларов по итогам торгов 31 января. Об этом сообщает Bloomberg.

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Акции Amazon выросли на 9,9% - это самый крупный однодневный прирост с октября 2017 года. Акции выросли на фоне публикации успешной финансовой отчетности компании, которая превзошла прогнозы экспертов.

Сообщается, что чистая прибыль Amazon за последние три месяца 2019 года выросла до 3,3 млрд долларов при выручке в 87,4 млрд долларов.

Напомним, появился рейтинг самых дорогих компаний мира.

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Теги: акции, капитализация, Amazon, акции компании
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