Рыночная стоимость Amazon превысила триллион долларов

Акции компании выросли за один день на 9,9% - это самый крупный однодневный прирост с октября 2017 года.

Согласно финансовой отчетности за четвертый квартал 2019 года капитализация компании Amazon превысила один триллион долларов по итогам торгов 31 января. Об этом сообщает Bloomberg.

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Акции Amazon выросли на 9,9% - это самый крупный однодневный прирост с октября 2017 года. Акции выросли на фоне публикации успешной финансовой отчетности компании, которая превзошла прогнозы экспертов.

Сообщается, что чистая прибыль Amazon за последние три месяца 2019 года выросла до 3,3 млрд долларов при выручке в 87,4 млрд долларов.

Напомним, появился рейтинг самых дорогих компаний мира.

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