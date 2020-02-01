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В Укрзализныце прошел обыск по делу о закупке угля - СМИ

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Следственные действия прошли в филиале Пассажирская компания по делу о закупке каменного угля в 2018-2019 годах.
НАБУ приходило в Укрзализныцю с обыском
НАБУ приходило в Укрзализныцю с обыском
wikipedia.org

Детективы Национального антикоррупционного бюро проводили обыски в филиале Пассажирская компания АО Укрзализныця в рамках дела о закупке угля. Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

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По его словам, кроме обыска в Пассажирской компании, НАБУ провело обыски по этому же угольному эпизоду в департаменте экономической и информационной безопасности.

НАБУ расследует завладение должностными лицами Пассажирской компании и других компаний 28 млн грн Укрзализныци при закупке каменного угля в 2018-2019 годах. Детективы расследуют возможную причастность к завладению 28 млн двух сотрудников департамента экономической и информационной безопасности УЗ, которые, будучи членами тендерного комитета, принимали меры для исключения участников торгов с целью победы в них заранее определенной компании.
Отмечается, что договора о закупке угля по завышенной цене подписывали заместители директора филиала Пассажирская компания.

Напомним, Укрзализныця выплатила Лещенко гонорар в 136 тысяч гривен.

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Теги: обыск, Укрзализныця, уголь, закупка, НАБУ, обыски
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