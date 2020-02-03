Посылки из Китая могут задерживаться - Укрпочта

Авиасообщение с Китаем сокращено из-за вспышки коронавируса, что может сказаться на скорости доставки отправлений.

Ряд авиалиний сократили или отменили рейсы в Китай из-за вспышки коронавируса, что привело к задержкам доставки почтовых отправлений. Об этом сообщает пресс-служба Укрпочты.

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Отмечается, что из-за проблем с сообщением сроки доставки почтовых отправлений могут быть изменены.

Также в Укрпочте напомнили, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не вводит никаких запретов для перемещения товаров через границы и международной торговли из-за коронавируса.

Вместе с тем, в компании напомнили, что никаких доказательств, которые бы свидетельствовали о риске распространения коронавируса через товары, не зафиксировано.

Напомним, Moody’s оценил влияние коронавируса на мировую экономику.

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