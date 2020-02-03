Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Посылки из Китая могут задерживаться - Укрпочта

Комментариев: 1
Авиасообщение с Китаем сокращено из-за вспышки коронавируса, что может сказаться на скорости доставки отправлений.
Украинцев предупредили о задержке посылок из Китая
Украинцев предупредили о задержке посылок из Китая
Getty Images

Ряд авиалиний сократили или отменили рейсы в Китай из-за вспышки коронавируса, что привело к задержкам доставки почтовых отправлений. Об этом сообщает пресс-служба Укрпочты.

Читай также: Коронавирус: Китай вольет в экономику $173 млрд

Отмечается, что из-за проблем с сообщением сроки доставки почтовых отправлений могут быть изменены.

Также в Укрпочте напомнили, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не вводит никаких запретов для перемещения товаров через границы и международной торговли из-за коронавируса.

Вместе с тем, в компании напомнили, что никаких доказательств, которые бы свидетельствовали о риске распространения коронавируса через товары, не зафиксировано.

Напомним, Moody’s оценил влияние коронавируса на мировую экономику.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram       

Поделись:
Теги: Укрпочта, коронавирус, посылка
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
dimasvetik    03.02.2020, 16:59
Оценка:  0
dimasvetik
А еще у Китайцев новый год !!! 0_0 жду посылку 1,5 месяца ((
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь