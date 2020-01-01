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Власти заявляют об ажиотаже на дешевые кредиты

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В целом по программе за год рассчитывают выдать 50 тысяч кредитов. На это выделено два миллиарда гривен.
На доступные кредиты подали 17 тысяч заявок
На доступные кредиты подали 17 тысяч заявок
depositphotos.com

Украинский бизнес активно подает заявки в госбанки на участие в программе доступных кредитов “5-7-9“. Об этом заявил в понедельник, 3 февраля, премьер-министр Алексей Гончарук, сообщает УНИАН.

“Очень много людей подались – 17 тысяч заявок. Они уже начали рассматриваться. Разумеется, нельзя рассмотреть все сразу“, - сказал премьер.

По его словам, срок рассмотрения заявки по согласию с банками составит не более 10 дней, но в отдельных случаях он может быть дольше из-за большого количества кредитных мошенников в стране и недостаточно качественного бизнес-планирования.

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В частности, государственный Укргазбанк сообщил о выдаче первого кредита по программе в размере 1,5 миллиона гривен.

“Мы в пятницу смогли рассмотреть один кейс - это винницкий предприниматель и он сегодня, пока мы с вами заседаем, получил первый кредит в размере 1,5 миллиона гривен на то, что открывает новый маленький супермаркет“, - сообщили в банке.

Всего на программу выделено 2 млрд грн. В Кабмине ожидают, что за год это позволит выдать более 50 000 доступных кредитов, создать в 90 тысяч новых рабочих мест и привлечь около 2 млрд грн внутренних инвестиций в сферу малого бизнеса.

Напомним, Милованов рассказал, как льготное кредитование бизнеса поможет украинской экономике.

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Теги: кредиты, банки, бизнес, малый и средний бизнес, Алексей Гончарук
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