Власти заявляют об ажиотаже на дешевые кредиты

В целом по программе за год рассчитывают выдать 50 тысяч кредитов. На это выделено два миллиарда гривен.

Украинский бизнес активно подает заявки в госбанки на участие в программе доступных кредитов “5-7-9“. Об этом заявил в понедельник, 3 февраля, премьер-министр Алексей Гончарук, сообщает УНИАН.

“Очень много людей подались – 17 тысяч заявок. Они уже начали рассматриваться. Разумеется, нельзя рассмотреть все сразу“, - сказал премьер.

По его словам, срок рассмотрения заявки по согласию с банками составит не более 10 дней, но в отдельных случаях он может быть дольше из-за большого количества кредитных мошенников в стране и недостаточно качественного бизнес-планирования.

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В частности, государственный Укргазбанк сообщил о выдаче первого кредита по программе в размере 1,5 миллиона гривен.

“Мы в пятницу смогли рассмотреть один кейс - это винницкий предприниматель и он сегодня, пока мы с вами заседаем, получил первый кредит в размере 1,5 миллиона гривен на то, что открывает новый маленький супермаркет“, - сообщили в банке.

Всего на программу выделено 2 млрд грн. В Кабмине ожидают, что за год это позволит выдать более 50 000 доступных кредитов, создать в 90 тысяч новых рабочих мест и привлечь около 2 млрд грн внутренних инвестиций в сферу малого бизнеса.

Напомним, Милованов рассказал, как льготное кредитование бизнеса поможет украинской экономике.

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