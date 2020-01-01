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В Украине отменили 27 тысяч спецсанкций для бизнеса

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Кабмин ликвидировал законы, которыми к бизнесу могли применять тысячи ограничительных мер.
Правительство Украины отменило более 27 тысяч специальных санкций для экспортеров и импортеров
Правительство Украины отменило более 27 тысяч специальных санкций для экспортеров и импортеров
depositphotos.com

Правительство Украины отменило более 27 тысяч специальных санкций для экспортеров и импортеров. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства в понедельник, 3 февраля.

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Так, постановление правительства от 4 декабря 2019 года реализует ряд мероприятий, направленных на валютную либерализацию в соответствии с законом Украины О валюте и валютных операциях.

В частности, закон О внешнеэкономической деятельности наделял Минэкономики полномочиями накладывать санкции по представлениям Государственной фискальной службы и контрольно-ревизионной службы, правоохранительных органов, Антимонопольного комитета Украины, Нацкомфинуслуг, Нацбанка или по решению суда.

За нарушение законодательства в сфере внешнеэкономической деятельности к субъектам ВЭД Украины или иностранным субъектам хозяйственной деятельности применялись такие специальные санкции:

  • наложение штрафов в случае несвоевременного выполнения или невыполнения субъектами ВЭД и иностранными субъектами хозяйственной деятельности своих обязанностей, связанных с законом Украины О внешнеэкономической деятельности;
  • применение к субъектам ВЭД и иностранным субъектам хозяйственной деятельности индивидуального режима лицензирования, устанавливающего определенные запреты, ограничения или порядок осуществления ВЭД;
  • временное приостановление ВЭД в случаях проведения действий, которые могут повредить интересам национальной экономической безопасности.

Напомним, Милованов рассказал, как льготное кредитование бизнеса поможет украинской экономике.

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Теги: Минэкономики, бизнес, Кабмин Украины, санкции
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