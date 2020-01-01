В Украине отменили 27 тысяч спецсанкций для бизнеса
Правительство Украины отменило более 27 тысяч специальных санкций для экспортеров и импортеров. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства в понедельник, 3 февраля.
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Так, постановление правительства от 4 декабря 2019 года реализует ряд мероприятий, направленных на валютную либерализацию в соответствии с законом Украины О валюте и валютных операциях.
В частности, закон О внешнеэкономической деятельности наделял Минэкономики полномочиями накладывать санкции по представлениям Государственной фискальной службы и контрольно-ревизионной службы, правоохранительных органов, Антимонопольного комитета Украины, Нацкомфинуслуг, Нацбанка или по решению суда.
За нарушение законодательства в сфере внешнеэкономической деятельности к субъектам ВЭД Украины или иностранным субъектам хозяйственной деятельности применялись такие специальные санкции:
- наложение штрафов в случае несвоевременного выполнения или невыполнения субъектами ВЭД и иностранными субъектами хозяйственной деятельности своих обязанностей, связанных с законом Украины О внешнеэкономической деятельности;
- применение к субъектам ВЭД и иностранным субъектам хозяйственной деятельности индивидуального режима лицензирования, устанавливающего определенные запреты, ограничения или порядок осуществления ВЭД;
- временное приостановление ВЭД в случаях проведения действий, которые могут повредить интересам национальной экономической безопасности.
Напомним, Милованов рассказал, как льготное кредитование бизнеса поможет украинской экономике.
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