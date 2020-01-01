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Правительство запустило собственную IT-компанию

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Благодаря своей команде в Минцифре будут обеспечивать необходимую скорость создания электронных услуг.
Минцифра запустила государственную IT-компанию DIIA
Минцифра запустила государственную IT-компанию DIIA
thedigital.gov.ua

Министерство цифровой трансформации запустило собственную IТ-компанию DIIA Company. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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"Сегодня мы уже провели первый брифинг с командой PM, Team lead, iOS и Android-разработчиков. А также начали работу над амбициозными целями: за один год оцифровать топовые административные услуги, а за пять лет создать единый ресурс для получения всех госуслуг в смартфоне каждого украинца," - говорится в сообщении.

В министерстве сообщают, что благодаря своей команде будут обеспечивать необходимую скорость создания электронных услуг для достижения цели Минцифры - до 2024 года обеспечить 100-процентную доступность публичных услуг гражданам и бизнесу онлайн.

Также заявляется, что набор в новую компанию министерства продолжается.

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Теги: компания, министерство, админуслуги
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