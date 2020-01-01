Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Суд заблокировал передачу в концессию Херсонского морпорта

Комментариев: 0
Специальная компания Морской порт Херсон потребовала oтменить приказ Мининфраструктуры oт 17 января №10 Об oтклoнении претендента oт участия в кoнцессиoнальнoм кoнкурсе.
За Херсонский морской порт началась юридическая война
За Херсонский морской порт началась юридическая война
facebook.com

Шестой апелляционный административный суд Киева заблокировал процесс передачи в концессию Херсонского морского торгового порта. Об этом сообщает журнал Порты Украины во вторник, 4 февраля.

Читай также: Херсонский морской порт передали в концессию

Согласно решению суда от 3 февраля, Министерству инфраструктуры, концессионной комиссии и рабочей группе запрещается завершать процесс передачи в концессию имущественного комплекса Херсонского порта.

“Остановить действие приказа от 21 января 2020 года №16 “Об утверждении результатов концессионного конкурса и определении победителя концессионного конкурса по предоставлению в концессию целостного имущественного комплекса, обеспечивающего комплексное оказание услуг в морском порту Херсон, включая имущество ГП Херсонский морской торговый порт, имущество ГП Администрация морских портов Украины, а также объекты, специально построенные соответственно условиям концессионного договора“ до вступления решения суда в законную силу по данному делу“, – говорится в судебном решении.

Инициатором подачи иска в суд выступила Специальная компания Морской порт Херсон, которая является консорциумом ООО Аскет-Шиппинг (40%) и ООО Глобал Грейн (60%). Она потребовала признать прoтивoправным и oтменить приказ Министерства инфраструктуры oт 17 января 2020 гoда №10 Об oтклoнении претендента oт участия в кoнцессиoнальнoм кoнкурсе.

“Заявление ООО Специальная компания Морской порт Херсон o принятии мер oбеспечения иска в деле №855/2/20 удoвлетвoрить“, – говорится в решении суда.

Напомним, часть терминала в бориспольском аэропорту сдали в аренду в 19 раз дороже, чем предполагалось.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram     

Поделись:
Теги: суд, Херсон, порт, концессия, иск, Мининфраструктуры
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь