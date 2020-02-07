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В Deutsche Bahn объяснили суть сотрудничества с УЗ

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Управлять Укрзализныцей останутся украинцы, а немцы будут их консультировать, сообщили в Deutsche Bahn.
Немецкая компания Deutsche Bahn готова в перспективе предоставить своих менеджеров Укрзализныци для консультаций
Немецкая компания Deutsche Bahn готова в перспективе предоставить своих менеджеров Укрзализныци для консультаций
wikipedia.org

Немецкая компания Deutsche Bahn готова в перспективе предоставить своих менеджеров Укрзализныци для консультаций. Об этом рассказал член правления по вопросам инфраструктуры Deutsche Bahn Рональд Пофалла в интервью DW.

“На начальном этапе речь пойдет о консультировании ... Если консультирование будет иметь успех, возможно речь пойдет о том, чтобы несколько наших менеджеров поддержали руководство Укрзализныци в процессе управления. То есть управление УЗ будет осуществляться, как и ранее, самими украинцами, но будет усилена нашими менеджерами“, - отметил Пофалла.

Пофолла отметил, что предварительные оценки свидетельствуют о существовании потребности в оптимизации украинской железной дороги с экономической точки зрения.

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Он отметил, что в зависимости от того, насколько успешным будет консалтинг, могут начаться дальнейшие шаги.

При любых условиях, немецкая сторона считает, что начинать работу надо быстро, если этого хотят украинцы.

Напомним, Укрзализныця и Deutsche Bahn подписали меморандум.

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Теги: Украина, Германия, Кабмин Украины, сотрудничество, Укрзализныця, Deutsche Bank
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Комментариев (2)
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futbolprognoz    07.02.2020, 12:00
Оценка:  0
futbolprognoz
надо не консультации брать, а меньше воровать. Цены на проезд космические, уже иногда дороже самолета. А у них всё плохо...
гость  (аноним)  07.02.2020, 11:46
Оценка:  0
гость
А гроши то, гроши кто вкладать буде?!Чи тильки шкрябать в свий гаманець?
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