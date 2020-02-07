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В Boeing сообщили о новой проблеме 737 Max

Комментариев: 2
Индикатор, разработанный для предупреждения о неисправности вспомогательной системы, которая руководит носом самолета, включался в ненужных случаях.
Проблемная линейка 737 MAX вернется в небо летом 2020 года
Проблемная линейка 737 MAX вернется в небо летом 2020 года
Getty

Руководство компании Boeing сообщило о выявлении новой проблемы с программным обеспечением на авиалайнерах 737 Max, однако это не должно задержать возвращение самолета в эксплуатацию в середине нынешнего года. Об этом в четверг, 6 февраля, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

“Производитель самолета заметил проблему во время полетных испытаний и сообщил о ней Федеральному управлению авиации“, - отмечается в сообщении.

Проблема заключалась в том, что индикатор, разработанный для предупреждения о неисправности вспомогательной системы, которая руководит носом самолета, включался в ненужных случаях.

“Мы работаем над изменениями программного обеспечения 737 Max перед возвращением самолета в эксплуатацию, чтобы гарантировать, что этот индикатор будет срабатывать только по назначению“, - заявили в компании.

Напомним, Boeing впервые за 22 года объявил о годовом убытке.

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Теги: самолет, Boeing, програмное обеспечение, самолеты
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  07.02.2020, 12:01
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гость
Эти уже прое.бали около 25% продаж. Боинг в убытке. А сейчас еще от китов из-за гриппа комплектуха не поступит. Так что швах дело, Киты заняли большую часть монопольных рынков в мире. А вот теперь похохочем
гость  (аноним)  07.02.2020, 11:48
Оценка:  0
гость
Ну шо смертнички, полэтилы?
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