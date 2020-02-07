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Дубилет рассказал, почему на украинский рынок не заходит PayPal

Комментариев: 2
Министр считает, что Украина не достаточно привлекательна для международной платежной системы.
Дмитрий Дубилет
Дмитрий Дубилет
facebook.com

Международная платежная система PayPal пока не зашла в Украину из-за отсутствия перспектив в нашей стране. Об этом рассказал министр Кабинета министров Дмитрий Дублет в интервью hromadske.

“Диалог продолжается. Проблема не в том, что кто-то запрещает PayPal здесь работать. Проблема в том, что Украина — неинтересный для них рынок“, — говорит Дубилет.

В то же время, министр считает, что Украина никак не препятствует работе PayPal.

“Судя по всему, он просто не видит достаточно для себя потенциала“, — сообщил Дубилет.

Дубилет акцентировал, что экономика в Украине должна расти, чтобы стать более привлекательной для международных платежных систем.

Напомним, Кабмин завершил перепись населения.

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Теги: PayPal, Дубилет, международные платежные системы
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Комментариев (2)
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KIBARG    07.02.2020, 11:46
Оценка:  +1
KIBARG
Враньё чистой воды - например по фрилансерам в IT сфере Украина занимает достаточно высокую позицию. Просто горе-законодатели не знают, как верно отслеживать платежи, и на каких основаниях облаживать их дополнительным налогом, помимо декларирования прибыли.
KIBARG    07.02.2020, 11:48
Оценка:  +2
KIBARG
Это неконтролируемый приток фондов из-за рубежа, и их отток туда же. Ну и судя нашим практикам-если у нас что-то запрещено, или не в ходу - то той простой причине, что это вредит чьему - то бизнесу, и прочим финансовым манипуляциям.
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