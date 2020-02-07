Дубилет рассказал, почему на украинский рынок не заходит PayPal
Международная платежная система PayPal пока не зашла в Украину из-за отсутствия перспектив в нашей стране. Об этом рассказал министр Кабинета министров Дмитрий Дублет в интервью hromadske.
“Диалог продолжается. Проблема не в том, что кто-то запрещает PayPal здесь работать. Проблема в том, что Украина — неинтересный для них рынок“, — говорит Дубилет.
В то же время, министр считает, что Украина никак не препятствует работе PayPal.
“Судя по всему, он просто не видит достаточно для себя потенциала“, — сообщил Дубилет.
Дубилет акцентировал, что экономика в Украине должна расти, чтобы стать более привлекательной для международных платежных систем.
Напомним, Кабмин завершил перепись населения.
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