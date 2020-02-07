Стало известно, что выгоднее всего выращивать в Украине

В Украине сельскохозяйственным предприятиям выгоднее всего выращивать просо.

В Украине сельскохозяйственным предприятиям выгоднее всего выращивать просо, уровень рентабельности которого в 2019 году составил 47,2%. Об этом сообщили в пресс-службе Национального научного центра “Институт аграрной экономики“.

“В 2019 году хмелеводство несколько сдало свои позиции по эффективности производства (42,7%), уступив лидерство не только просу, но и ржи (43,2%). В целом уровень рентабельности производства растениеводческой продукции в сельскохозяйственных предприятиях в 2019 году уменьшился до 9,6% против 25,5% в 2018 году“, — рассказывает директор института, академик НААН Юрий Лупенко.

Стоит отметит, что среди зерновых культур уровень рентабельности понизился только по основным культурам: пшенице (с 24,6% в 2018 году до 16% в 2019 году), кукурузе (с 27,2% до 0,6%) и ячменю (с 25,6% до 11%).

Читай также: Украина продаст две трети рекордного урожая зерна

Невыгодно фермерам выращивать сахарную свеклу. В то же время, рожь, гречиха и горох, которые раньше были убыточными, сейчас станут весьма ценными культурами.

“В прошлом году именно растениеводство обеспечило доходность сельскохозяйственной деятельности агропредприятий, что будет способствовать дальнейшему углублению специализации последних в этом направлении в пользу наиболее рентабельных культур“, — рассказл Юрий Лупенко.

Напомним, Украина наторговала агропродукцией на $22 млрд.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в

Facebook и Telegram