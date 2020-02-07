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Стало известно, что выгоднее всего выращивать в Украине

Комментариев: 3
В Украине сельскохозяйственным предприятиям выгоднее всего выращивать просо.
В Украине сельскохозяйственным предприятиям выгоднее всего выращивать просо
В Украине сельскохозяйственным предприятиям выгоднее всего выращивать просо
depositphotos.com

В Украине сельскохозяйственным предприятиям выгоднее всего выращивать просо, уровень рентабельности которого в 2019 году составил 47,2%. Об этом сообщили в пресс-службе Национального научного центра “Институт аграрной экономики“.

“В 2019 году хмелеводство несколько сдало свои позиции по эффективности производства (42,7%), уступив лидерство не только просу, но и ржи (43,2%). В целом уровень рентабельности производства растениеводческой продукции в сельскохозяйственных предприятиях в 2019 году уменьшился до 9,6% против 25,5% в 2018 году“, — рассказывает директор института, академик НААН Юрий Лупенко.

Стоит отметит, что среди зерновых культур уровень рентабельности понизился только по основным культурам: пшенице (с 24,6% в 2018 году до 16% в 2019 году), кукурузе (с 27,2% до 0,6%) и ячменю (с 25,6% до 11%).

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Невыгодно фермерам выращивать сахарную свеклу. В то же время, рожь, гречиха и горох, которые раньше были убыточными, сейчас станут весьма ценными культурами.

“В прошлом году именно растениеводство обеспечило доходность сельскохозяйственной деятельности агропредприятий, что будет способствовать дальнейшему углублению специализации последних в этом направлении в пользу наиболее рентабельных культур“, — рассказл Юрий Лупенко.

Напомним, Украина наторговала агропродукцией на $22 млрд.

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Теги: зерновые, агропродукция, сельское хозяйство
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  07.02.2020, 13:42
Оценка:  0
гость
Должен быть баланс в агрокультурах - это в первую очередь продовольственная и экономическая безопасность страны.Работать ориентируясь только на прибыль от экспорта урожая по меньшей мере глупо , если не сказать преступно...
гость  (аноним)  07.02.2020, 13:20
Оценка:  +1
гость
Ага! Это как с бухгалтерами в 90-х. Все, как идиоты, кинулись на курсы бухгалтеров. В итоге, почти все оказались на улице, а счастливчики ...с мизерными зарплатами!
Coюзник    07.02.2020, 13:02
Оценка:  +1
Coюзник
Ну очень сомнительны высказывания и цифры данного академика ... т.к. хозяйства за 2019 просто еще не сдали отчетность на базе которой можно это посчитать
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