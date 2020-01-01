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Рестораны Германии начали печатать съедобные чеки

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Таким образом люди протестуют против нового закона.
В Германии начали печатать съедобные чеки
В Германии начали печатать съедобные чеки
depositphotos.com

В Германии рестораны начали печатать съедобные чеки. Таким образом страна начала протестовать против нового закона, который обязывает предприятия розничной торговли и питания выдавать чек клиенту при любой, даже минимальной, покупке. Об этом пишет DW.

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Закон, о котором идет речь, вступил в силу в начале текущего года.

Люди протестуют, поскольку из-за нового закона впустую  будет расходоваться по два миллиона километров чековой ленты в год. Главная проблема в том, что чеки печатают на бумаге, которая обработана специальным химическим слоем. Такую бумагу нельзя выбрасывать в контейнеры для обычной макулатуры.

Напомним, налоговая начинает тестирование программных РРО.

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Теги: чек, потребители, протесты
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