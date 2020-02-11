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Нафтогаз готов обсуждать продление контракта с РФ

Комментариев: 3
Андрей Коболев допустил, что газовым транзитным контрактом в дальнейшем может заняться новый независимый отделенный оператор.
Глава правления Нафтогаза Андрей Коболев
Глава правления Нафтогаза Андрей Коболев
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Украина готова обсуждать с российским Газпромом продление контракта на транзит газа. Об этом 10 февраля заявил глава Нафтогаза Андрей Коболев в эфире телеканала Украина 24.
 
“Мы готовы обсуждать продление контракта. Мы, как альтернатива, готовы также, что этот контракт будет обсуждать новый независимый отделенный оператор“, - отметил он.
 
По слова Коболева, чтобы достичь этого Украине нужно завершить внедрение европейского законодательства, регулирующего украинский рынок газа.
 
“И тогда условия по этому продолжению, могут быть лучше, чем те условия, которые действуют сейчас“, - подчеркнул глава Нафтогаза.
 

Напомним, Коболев предлагает отдать на приватизацию Нафтогаз.

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Теги: Газпром, Нафтогаз, газовые контракты, транзит газа, Андрей Коболев
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Комментариев (3)
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caze22    11.02.2020, 13:27
Оценка:  -1
caze22
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andy55524    11.02.2020, 13:22
Оценка:  0
andy55524
вот не внушает мне доверия, это наглое хлeбало...
гость  (аноним)  11.02.2020, 13:21
Оценка:  -1
гость
Независимый отделенный оператор, это типа, как было ранее, компания-прокладка Фирташа «РосУкрЭнерго»?
Те же грабли....
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