Нафтогаз готов обсуждать продление контракта с РФ

Андрей Коболев допустил, что газовым транзитным контрактом в дальнейшем может заняться новый независимый отделенный оператор.

Украина готова обсуждать с российским Газпромом продление контракта на транзит газа. Об этом 10 февраля заявил глава Нафтогаза Андрей Коболев в эфире телеканала Украина 24

“Мы готовы обсуждать продление контракта. Мы, как альтернатива, готовы также, что этот контракт будет обсуждать новый независимый отделенный оператор“, - отметил он.

По слова Коболева, чтобы достичь этого Украине нужно завершить внедрение европейского законодательства, регулирующего украинский рынок газа.

“И тогда условия по этому продолжению, могут быть лучше, чем те условия, которые действуют сейчас“, - подчеркнул глава Нафтогаза.

Напомним, Коболев предлагает отдать на приватизацию Нафтогаз.

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