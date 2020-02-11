Коболев назвал потери Нафтогаза в Крыму
Примерная окончательная сумма оценки потерь компании после аннексии полуострова близка к восьми миллиардам долларов.
В течение февраля Нафтогаз передаст в арбитраж окончательную сумму оценки потерянных активов в Крыму, которая близка к восьми миллиардам долларов. Об этом 10 февраля заявил глава компании Андрей Коболев в эфире телеканала Украина 24.
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Он напомнил, что ранее арбитраж признал РФ виновной стороной в потере Нафтогазом активов на полуострове.
“После этой победы, нам осталось пройти вторую стадию, когда мы подаем расчет, а какова стоимость этих актов. Вот в течение февраля окончательные расчеты будут переданы в суд, и мы будем ждать окончательного решения трибунала“, - указал Коболев.
По его словам, приблизительная окончательная сумма оценки потерь близка к восьми миллиардам долларов и она включает все активы, в том числе газ, который “просто крадется на Одесском и Безымянном месторождениях“.
Напомним, Коболев предлагает отдать на приватизацию Нафтогаз.
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Кто через месяц не скопытится - возможно вывезут.(но за счет пассажиров конечно. Украинство строится исключительно на коммерции (точнее воровстве).