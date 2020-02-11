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Коболев назвал потери Нафтогаза в Крыму

Комментариев: 3
Примерная окончательная сумма оценки потерь компании после аннексии полуострова близка к восьми миллиардам долларов.
Нафтогаз рассчитал сумму потерянных активов в Крыму
Нафтогаз рассчитал сумму потерянных активов в Крыму
depositphotos.com
В течение февраля Нафтогаз передаст в арбитраж окончательную сумму оценки потерянных активов в Крыму, которая близка к восьми миллиардам долларов. Об этом 10 февраля заявил глава компании Андрей Коболев в эфире телеканала Украина 24.

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Он напомнил, что ранее арбитраж признал РФ виновной стороной в потере Нафтогазом активов на полуострове.

“После этой победы, нам осталось пройти вторую стадию, когда мы подаем расчет, а какова стоимость этих актов. Вот в течение февраля окончательные расчеты будут переданы в суд, и мы будем ждать окончательного решения трибунала“, - указал Коболев.
По его словам, приблизительная окончательная сумма оценки потерь близка к восьми миллиардам долларов и она включает все активы, в том числе газ, который “просто крадется на Одесском и Безымянном месторождениях“.
 

Напомним, Коболев предлагает отдать на приватизацию Нафтогаз.

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Теги: Крым, Нафтогаз, убытки, арбитраж, аннексия Крыма
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  11.02.2020, 13:41
Оценка:  0
гость
Интересно, если мама кобеля ненароком случайно переедет в подмосковье и позвонит оттуда сынку "долги" России обнулятся или оно того не стоит?
caze22    11.02.2020, 13:24
Оценка:  0
caze22
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гость  (аноним)  11.02.2020, 13:20
Оценка:  +2
гость
Эвакуация украинцев из Уханя отложена на неопределенный срок
Кто через месяц не скопытится - возможно вывезут.(но за счет пассажиров конечно. Украинство строится исключительно на коммерции (точнее воровстве).
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