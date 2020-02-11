Витренко потребовал премию за победу над Газпромом в Стокгольме
Исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко заявил, что ему не выплатили многомиллионную премию за победу в Стокгольмском арбитраже. Об этом он написал в Facebook во вторник, 11 февраля.
“Условиями трудового договора мне предусмотрена выплата заработной платы, которая включает “премию за достижение весомых целей, реализацию стратегически важных проектов“. По условиям трудового договора работодатель был обязан выплатить 50% премии еще 30 декабря 2019, но это до сих пор не было сделано“, - написал он, обращаясь к главе правления Нафтогаза Андрею Коболеву.
Как подчеркнул Витренко, невыплата зарплаты - это административное правонарушение, а в его случае - еще и уголовное преступление (ст.175 Уголовного кодекса).
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Витренко заявил, что полностью заслужил эту премию, “сделав самый большой взнос в то, что Нафтогаз получил от Газпрома 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража и подписал новый контракт на транзит с гарантированными доходами в размере 7,2 млрд долларов“.
Он также добавил, что ни у Нафтогаза, ни у Кабмина нет права пересмотреть размер его премии, не нарушив трудовой договор, а добровольно отказываться от честно заработанных денег в пользу работодателя он не собирается.
“Это может рассматриваться скорее или как принуждение со стороны работодателя, или, с учетом традиций коррупции в Украине, как попытка удержаться в кресле, чтобы потом использовать свою должность для обогащения уже коррупционным путем“, - резюмировал Витренко и проинформировал, что с 11 февраля он обратится в компетентные органы для защиты своих законных интересов и привлечения виновных в нарушении законодательства.
Напомним, Коболев предлагает отдать на приватизацию Нафтогаз.
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Готовы снова уеб..ана Козака в Киев прислать. Типа мыжабратья, адинарод.
Выблядки генетические, скоты еб....ные
Что, мацкавитская свинья, западло снова ползти к украинцам и договариваться о транзите?
Приходится унижаться? Обосрались с СП2? Всталискален? ВЯликие? Лишняя хромосома?
Сдохните все там, на московии, мрази
Тупой кацапоид, с чего ты взял, что наши американские братья дадут вам закончить строительство? Какой нах трубоукладчик?
Будет так, как решат США! Вы говно еб...а..ное, мусор
При этом, газпром, эти расходы, переложит на вас! То есть, повысит вам, выблядкам, цены на газ! Так, что дрыстать будете вы!
Да-да, поэтому скупают танкерами СПГ с Ямала.И кстати трубоукладчик с Дальнего Востока уже в пути для продолжения укладки трубы.И ты обдрищешься, но по контракту окончание работ должна оплатить эта датско-швейцарская фирма
Выждали пока мокшанцы вложат около 10 млрд в трубу и вставили упругий, жирный член кацапам в жопу
Всталискален, дедываевале епта
https://t.me/a_shtirl itz/3883
Слава сирийским мучачосам!
Смерть московитам!
По ходу его в дупу так наяривали что он решил в свете последних решений зеклованов заняться ЧВК. Прибыльно, но эти клиенты вне закона во всех странах. Короче попал-или вечный раб или в расход.Ты никто и зовут никак.