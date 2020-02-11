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Витренко потребовал премию за победу над Газпромом в Стокгольме

Комментариев: 12
За победу в Стокгольмском арбитраже полагается многомиллионная премия, заявил Витренко. Половину денег он должен был получить еще в конце декабря 2019 года, но этого не произошло.
Витренко пожаловался, что ему не выплатили премию в Нафтогазе
Витренко пожаловался, что ему не выплатили премию в Нафтогазе
facebook.com

Исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко заявил, что ему не выплатили многомиллионную премию за победу в Стокгольмском арбитраже. Об этом он написал в Facebook во вторник, 11 февраля.

“Условиями трудового договора мне предусмотрена выплата заработной платы, которая включает “премию за достижение весомых целей, реализацию стратегически важных проектов“. По условиям трудового договора работодатель был обязан выплатить 50% премии еще 30 декабря 2019, но это до сих пор не было сделано“, - написал он, обращаясь к главе правления Нафтогаза Андрею Коболеву.

Как подчеркнул Витренко, невыплата зарплаты - это административное правонарушение, а в его случае - еще и уголовное преступление (ст.175 Уголовного кодекса).

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Витренко заявил, что полностью заслужил эту премию, “сделав самый большой взнос в то, что Нафтогаз получил от Газпрома 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража и подписал новый контракт на транзит с гарантированными доходами в размере 7,2 млрд долларов“.

Он также добавил, что ни у Нафтогаза, ни у Кабмина нет права пересмотреть размер его премии, не нарушив трудовой договор, а добровольно отказываться от честно заработанных денег в пользу работодателя он не собирается.

“Это может рассматриваться скорее или как принуждение со стороны работодателя, или, с учетом традиций коррупции в Украине, как попытка удержаться в кресле, чтобы потом использовать свою должность для обогащения уже коррупционным путем“, - резюмировал Витренко и проинформировал, что с 11 февраля он обратится в компетентные органы для защиты своих законных интересов и привлечения виновных в нарушении законодательства.

Напомним, Коболев предлагает отдать на приватизацию Нафтогаз.

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Теги: Нафтогаз, премия, Витренко, Стокгольм, Стокгольмский арбитраж
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Комментариев (12)
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гость  (аноним)  11.02.2020, 16:03
Оценка:  0
гость
Кацапня, во главе с лавровым, снова заскулила на тему восстановления дипотношений!
Готовы снова уеб..ана Козака в Киев прислать. Типа мыжабратья, адинарод.
Выблядки генетические, скоты еб....ные
гость  (аноним)  11.02.2020, 15:33
Оценка:  0
гость
гость (аноним) 11.02.2020, 15:08

Что, мацкавитская свинья, западло снова ползти к украинцам и договариваться о транзите?
Приходится унижаться? Обосрались с СП2? Всталискален? ВЯликие? Лишняя хромосома?
Сдохните все там, на московии, мрази
гость  (аноним)  11.02.2020, 15:25
Оценка:  0
гость
гость (аноним) 11.02.2020, 15:08

Тупой кацапоид, с чего ты взял, что наши американские братья дадут вам закончить строительство? Какой нах трубоукладчик?
Будет так, как решат США! Вы говно еб...а..ное, мусор
гость  (аноним)  11.02.2020, 15:20
Оценка:  0
гость
Кацапский пиз..до..бол 15:08, Европа вложит только 9 млрд, за ВСЕ! Остальное (около 31 млрд) кацапстан!
При этом, газпром, эти расходы, переложит на вас! То есть, повысит вам, выблядкам, цены на газ! Так, что дрыстать будете вы!
гость  (аноним)  11.02.2020, 15:12
Оценка:  0
гость
неустойка так сказать...Б-Г-Г.А бандерва воет что Газпром мало прокачивает, пиzдить из трубы не получается, сразу давление падает.получали 3Млрд в год, а теперь дай тормос 7 за 5лет БУ-ГА-ГА-ГА-ГА-ГА-ГА-ГА-ГА-ГА.... ....
гость  (аноним)  11.02.2020, 15:08
Оценка:  0
гость
хость (аноним) 11.02.2020, 14:50 А как США хитро вые.

Да-да, поэтому скупают танкерами СПГ с Ямала.И кстати трубоукладчик с Дальнего Востока уже в пути для продолжения укладки трубы.И ты обдрищешься, но по контракту окончание работ должна оплатить эта датско-швейцарская фирма
гость  (аноним)  11.02.2020, 14:50
Оценка:  0
гость
А как США хитро вые...бали кацапских скотов, с СП-2!!!
Выждали пока мокшанцы вложат около 10 млрд в трубу и вставили упругий, жирный член кацапам в жопу
Всталискален, дедываевале епта
гость  (аноним)  11.02.2020, 14:42
Оценка:  +1
гость
Мамка Витренко, старая потаскуха, который год на мацкве торчит, пока сынок бабло косит в Украине!
гость  (аноним)  11.02.2020, 14:39
Оценка:  +1
гость
Друзья, а вот видос, как сирийские мучачос разъе....бали в говно кацапских выблядков:

https://t.me/a_shtirl itz/3883

Слава сирийским мучачосам!
Смерть московитам!
гость  (аноним)  11.02.2020, 14:09
Оценка:  0
гость
“Я занялся войной”: Ярош назвал причину ухода из “Правого сектора”

По ходу его в дупу так наяривали что он решил в свете последних решений зеклованов заняться ЧВК. Прибыльно, но эти клиенты вне закона во всех странах. Короче попал-или вечный раб или в расход.Ты никто и зовут никак.
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