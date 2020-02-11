Витренко потребовал премию за победу над Газпромом в Стокгольме

За победу в Стокгольмском арбитраже полагается многомиллионная премия, заявил Витренко. Половину денег он должен был получить еще в конце декабря 2019 года, но этого не произошло.

Витренко пожаловался, что ему не выплатили премию в Нафтогазе facebook.com

Исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко заявил, что ему не выплатили многомиллионную премию за победу в Стокгольмском арбитраже. Об этом он написал в Facebook во вторник, 11 февраля.

“Условиями трудового договора мне предусмотрена выплата заработной платы, которая включает “премию за достижение весомых целей, реализацию стратегически важных проектов“. По условиям трудового договора работодатель был обязан выплатить 50% премии еще 30 декабря 2019, но это до сих пор не было сделано“, - написал он, обращаясь к главе правления Нафтогаза Андрею Коболеву.

Как подчеркнул Витренко, невыплата зарплаты - это административное правонарушение, а в его случае - еще и уголовное преступление (ст.175 Уголовного кодекса).

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Витренко заявил, что полностью заслужил эту премию, “сделав самый большой взнос в то, что Нафтогаз получил от Газпрома 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража и подписал новый контракт на транзит с гарантированными доходами в размере 7,2 млрд долларов“.

Он также добавил, что ни у Нафтогаза, ни у Кабмина нет права пересмотреть размер его премии, не нарушив трудовой договор, а добровольно отказываться от честно заработанных денег в пользу работодателя он не собирается.

“Это может рассматриваться скорее или как принуждение со стороны работодателя, или, с учетом традиций коррупции в Украине, как попытка удержаться в кресле, чтобы потом использовать свою должность для обогащения уже коррупционным путем“, - резюмировал Витренко и проинформировал, что с 11 февраля он обратится в компетентные органы для защиты своих законных интересов и привлечения виновных в нарушении законодательства.

Напомним, Коболев предлагает отдать на приватизацию Нафтогаз.

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