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Суд разблокировал концессию Херсонского морпорта

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Мининфраструктуры через суд отменило меру обеспечения, препятствующую заключению договора о передаче в концессию порта Херсон.
Решение суда вступит в силу через 15 дней
Решение суда вступит в силу через 15 дней
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Министерство инфраструктуры через суд отменило приостановку концессии имущества Херсонского морского торгового порта. Об этом сообщает Latifundist.com.

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В пресс-службе министерства заявили, что решение суд принял 10 февраля. Оно вступит в силу через 15 дней.

По словам юристов компании Risoil (компания, победившая концессионный конкурс) меры обеспечения иска, которые препятствовали заключению договора о передаче компании в концессию порта Херсон были отменены полностью.

“В ходе судебного рассмотрения суд принял и учел обоснованные позиции Министерства инфраструктуры и компании Рисоил-Херсон результатом чего стало законное и правомерное решение. Тем не менее, остается вероятность того, что указанное решение может быть обжаловано истцом в Верховный Суд“, - подчеркнули юристы компании.

Напомним, ранее сообщалось, суд заблокировал передачу в концессию Херсонского морпорта.

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Теги: суд, Херсон, порт, концессия, порты, Мининфраструктуры
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