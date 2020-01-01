Nord Stream-2 рассчитывают запустить до конца года

Российский Газпром рассчитывает ввести в эксплуатацию газопровод Северный поток-2 в конце года. Об этом во вторник, 11 февраля, пишет ТАСС со ссылкой на презентацию компании.

Согласно презентации, Газпром планирует увеличить добычу газа на 21% до 2030 года.

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По итогам 2019 года компания ожидает чистую прибыль на уровне $21,4 млрд против $23,3 млрд годом ранее. Выручка холдинга ожидается на уровне $126 млрд против $132 млрд в 2018 году. Таким образом, прибыль может снизиться на 8%, выручка - на 4,5%.

При условии полной загрузки мощностей новых проектов Газпром ожидает дополнительную EBITDA в $9 млрд в год. В числе таких проектов указаны Сила Сибири, Турецкий поток, Северный поток-2, Амурский ГПЗ и газохимический комплекс в Усть-Луге.

В то же время, Газпром оценил свою долю на рынке газа Европы в 36%. Компания ожидает сохранения объемов экспорта газа в Европу до 2030 года на уровне 200 млрд куб. м в год.

Отмечается, что средняя цена поставок газа Газпромом в Европу в 2019 году снизилась до $203 за тыс. куб. м с $246 куб. м годом ранее.

Стоит отметить, что после публикации презентации акции Газпрома на Московской бирже выросли более чем на 4,2%, до 234,68 рубля за бумагу.

Напомним, Нафтогаз готов обсуждать продление контракта с РФ.

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