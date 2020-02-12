У Boeing впервые за 58 лет не заказали ни одного самолета в январе
Американский авиакосмический концерн Boeing за январь не оформил ни одного нового заказа на самолеты впервые с 1962 года. Об это сообщает Reuters во вторник, 11 января.
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Отмечается, что из-за кризиса, который начался после двух катастроф с участием некогда самого продаваемого в США лайнера 737 MAX, в прошлом месяце компания поставила заказчикам только 13 самолетов. Для сравнения в прошлом году Boeing завершил январь с 45 новыми заказами и поставками 46 самолетов.
В свою очередь главный конкурент Boeing – европейский концерн Airbus – объявил о крупнейшем за последние 15 лет количестве заказов в январе. За месяц Airbus оформил 274 новых заказа на поставку коммерческих самолетов.
Напомним, Boeing впервые за 22 года объявил о годовом убытке.
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