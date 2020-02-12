У Boeing впервые за 58 лет не заказали ни одного самолета в январе

В прошлом месяце компания поставила заказчикам только 13 самолетов. Для сравнения в прошлом году Boeing завершил январь с 45 новыми заказами и поставками 46 самолетов.

С марта 2019 года действует всемирный запрет на полеты Boeing 737 Max wikipedia.org

Американский авиакосмический концерн Boeing за январь не оформил ни одного нового заказа на самолеты впервые с 1962 года. Об это сообщает Reuters во вторник, 11 января.

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Отмечается, что из-за кризиса, который начался после двух катастроф с участием некогда самого продаваемого в США лайнера 737 MAX, в прошлом месяце компания поставила заказчикам только 13 самолетов. Для сравнения в прошлом году Boeing завершил январь с 45 новыми заказами и поставками 46 самолетов.

В свою очередь главный конкурент Boeing – европейский концерн Airbus – объявил о крупнейшем за последние 15 лет количестве заказов в январе. За месяц Airbus оформил 274 новых заказа на поставку коммерческих самолетов.

Напомним, Boeing впервые за 22 года объявил о годовом убытке.

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