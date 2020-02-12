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В Украине появилось приложение, которое платит за вождение по правилам

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Приложение создал украинский стартап.
В Украине появилось приложение, которое платит за вождение по правилам
depositphotos.com

Украинцы создали приложение, которое платит за вождение по правилам. Сервис выпустил стартап “Штрафы UA“. Об этом пишет Liga.Tech.

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Водитель может включить на смартфоне приложение, которое работает во время езды. Приложение следит за скоростью вождение, торможением, резким стартом и т. д. На сегодняшний день сервисом пользуется около 10 тыс водителей.

Результат сервис начинает показывать после первых 10 поездок. Разработчики придумали специальный алгоритм, который высчитывает сумму кэшбека. Но для этого нужно купить полис ОСАГО.

Новое приложение помогает водителям быть более внимательными на дорогах. Пока сервис доступен лишь для iOS-платформы, приложение для Android сейчас разрабатывают.

Напомним, штрафы за нарушения ПДД можно будет оплачивать онлайн.

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Теги: ПДД, водители, приложение
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