Ровенская АЭС подключила первый энергоблок

По состоянию на утро пятницы в работе находятся все четыре энергоблока Ровенской АЭС мощностью 2 835 МВт.

На Ровенской АЭС энергоблок №1 подключен к сети после завершения планового ремонта, который продолжался 45 дней. Об этом сообщает Энергоатом в пятницу, 14 февраля.

“В07:40 энергоблок №1 (ВВЭР-440) Ровенской АЭС подключен к сети после завершения планово-предупредительного ремонта. Проводится плановое повышение мощности энергоблока“, – говорится в сообщении.

По состоянию на 8 часов утра в работе находятся все четыре энергоблока Ровенской АЭС. За прошедшие сутки на этой АЭС в работе находились три энергоблока с суммарной нагрузкой 2 429 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

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В целом на атомных станциях Украины в работе 12 из 15 энергоблоков:

На энергоблоке №3 Запорожской АЭС 57-е сутки капитального планового ремонта;

На энергоблоке №6 Запорожской АЭС 54-е сутки среднего планового ремонта;

На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 447-е сутки среднего планового ремонта.

Напомним, Южно-Украинская АЭС запустила третий энергоблок.

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