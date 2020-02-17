Ровенская АЭС подключила первый энергоблок
На Ровенской АЭС энергоблок №1 подключен к сети после завершения планового ремонта, который продолжался 45 дней. Об этом сообщает Энергоатом в пятницу, 14 февраля.
“В07:40 энергоблок №1 (ВВЭР-440) Ровенской АЭС подключен к сети после завершения планово-предупредительного ремонта. Проводится плановое повышение мощности энергоблока“, – говорится в сообщении.
По состоянию на 8 часов утра в работе находятся все четыре энергоблока Ровенской АЭС. За прошедшие сутки на этой АЭС в работе находились три энергоблока с суммарной нагрузкой 2 429 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.
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В целом на атомных станциях Украины в работе 12 из 15 энергоблоков:
- На энергоблоке №3 Запорожской АЭС 57-е сутки капитального планового ремонта;
- На энергоблоке №6 Запорожской АЭС 54-е сутки среднего планового ремонта;
- На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 447-е сутки среднего планового ремонта.
Напомним, Южно-Украинская АЭС запустила третий энергоблок.
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