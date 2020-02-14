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Витренко через суд требует выплатить премию

Комментариев: 9
Премия является частью зарплаты и должна быть выплачена по закону, утверждает топ-менеджер Нафтогаза.
Витренко намерен добиться выплаты многомиллионной премии
Витренко намерен добиться выплаты многомиллионной премии
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Исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко подал иск в суд из-за невыполнения обязательств по трудовому договору - выплаты зарплаты. Об этом он заявил в эфире UA:Перший.

“Поскольку так называемая премия - это часть зарплаты по украинскому законодательству. Она прописана в трудовом договоре и должна была быть выплачена 30 декабря“, - говорит Витренко.

Он напомнил о своем предложении разделить деньги, выигранные в споре с Газпромом, между всеми гражданами страны.

“А это $3 млрд по последнему решению Стокгольмского арбитража (т.к. до этого мы получили $2,1 млрд, которые уже пошли в госбюджет и уже потрачены). Плюс $7,2 млрд - это гарантированные платежи по новому транзитному контракту. Т.е. вместе - это $10 млрд“, - сказал Витренко.

По его подсчетам, если разделить эту сумму на всех граждан, то каждый украинец получит по 6000 грн или 16 000 грн на семью.

“И поэтому я говорю, что если какие-то политики, чиновники хотят не выполнять законы, обязывать компании не выполнять определенные законы. А выплата зарплаты - это закон. Тогда мы должны защищать свои права, чтобы показать всем, что есть верховенство права“, - подчеркнул Витренко.

Напомним, Нафтогаз предложил поделить “долг“ Газпрома между украинцами.

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Теги: суд, зарплаты, Нафтогаз, премия, Витренко, Стокгольмский арбитраж
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Комментариев (9)
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Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  15.02.2020, 09:55
Оценка:  0
гость
Запердолить мутака))
СамыйВерныйДруг  (аноним)  15.02.2020, 03:47
Оценка:  +1
СамыйВерныйДруг
А что еще ожидать от того, кто родную мать за миллионы предал.
гость  (аноним)  14.02.2020, 14:47
Оценка:  0
гость
в морге Псковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы проходят экспертизы тел погибших в ДТП. После их завершения следственные органы РФ предоставят разрешения на выдачу тел погибших их родственникам
Садовый предлагал обменять прах разведчика Кузнецова на украинцев-добро,1к8!
гость  (аноним)  14.02.2020, 13:57
Оценка:  +2
гость
Говнобыдло
гость  (аноним)  14.02.2020, 13:08
Оценка:  +2
гость
А что, реально, Витренко сделал? Месторождение разрабатывал? Нефтепровод тянул?
Или, тупо сидя на потоках, воспользовался решением стокгольмского суда?
Такая же тварь, как и его мамаша
гость  (аноним)  14.02.2020, 13:02
Оценка:  +3
гость
Пока Витренко в Украине бабло, на халяву, косит, его мамеле, старая прокацапская потаскуха, на мацкве ошивается!
MykRom    14.02.2020, 12:59
Оценка:  +2
MykRom
Заслужил ли премию - решает вышестоящий начальник. Или Витренко сам себе начальник? Основную нагрузку, я думаю, несли нанятые высокооплачиваемые юристы. Витренко лишь статичная витрина в этом празднике наглых требований.
Курьер    14.02.2020, 12:36
Оценка:  +3
Курьер
Тварь ненасытная.....
гость  (аноним)  14.02.2020, 12:35
Оценка:  +4
гость
Жалуйся королю.
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