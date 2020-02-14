Витренко через суд требует выплатить премию

Премия является частью зарплаты и должна быть выплачена по закону, утверждает топ-менеджер Нафтогаза.

Исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко подал иск в суд из-за невыполнения обязательств по трудовому договору - выплаты зарплаты. Об этом он заявил в эфире UA:Перший.

“Поскольку так называемая премия - это часть зарплаты по украинскому законодательству. Она прописана в трудовом договоре и должна была быть выплачена 30 декабря“, - говорит Витренко.

Он напомнил о своем предложении разделить деньги, выигранные в споре с Газпромом, между всеми гражданами страны.

“А это $3 млрд по последнему решению Стокгольмского арбитража (т.к. до этого мы получили $2,1 млрд, которые уже пошли в госбюджет и уже потрачены). Плюс $7,2 млрд - это гарантированные платежи по новому транзитному контракту. Т.е. вместе - это $10 млрд“, - сказал Витренко.

По его подсчетам, если разделить эту сумму на всех граждан, то каждый украинец получит по 6000 грн или 16 000 грн на семью.

“И поэтому я говорю, что если какие-то политики, чиновники хотят не выполнять законы, обязывать компании не выполнять определенные законы. А выплата зарплаты - это закон. Тогда мы должны защищать свои права, чтобы показать всем, что есть верховенство права“, - подчеркнул Витренко.

Напомним, Нафтогаз предложил поделить “долг“ Газпрома между украинцами.

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