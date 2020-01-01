Нафтогаз разработал план по увеличению добычи газа

Компания планирует наращивать добычу с помощью трех компонентов. В частности, увеличить работы на шельфе Черного моря.

Нафтогаз подготовил 10-летнюю стратегию “Тризуб“ по наращиванию добычи газа. Об этом в понедельник, 17 февраля, рассказал руководитель интегрированного газового бизнеса Нафтогаза Андрей Фаворов, сообщает УНИАН.

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По его словам, компания планирует наращивать добычу благодаря сверхглубокому бурению на Шебелинском месторождении, благодаря добыче газа из плотных пород, а также на шельфе Черного моря.

Также Нафтогаз планирует продолжить работу по интенсификации добычи на действующих скважинах и добычу на традиционных месторождениях.

Как сообщил Фаворов, ежегодное естественное падение добычи газа на сегодняшних месторождениях составляет около 1,5 миллиарда кубометров газа. Более того, добавил он, крупнейшие месторождения компании были открыты в 1960-1980 годах и уже практически истощены, поэтому стране нужны новые точки роста, что и предлагает стратегия.

При этом он не стал называть конкретные ожидаемые цифры добычи по данной программе, отметив, что к ее окончанию можно будет более точно прогнозировать результаты.

“Не буду вас обманывать и называть какие-то цифры“, - сказал он.

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