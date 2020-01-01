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Импортный газ подешевеет на четверть - Нафтогаз

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В текущем году закупочные цены на импортный газ могут упасть на 23%, считают в компании.
Нафтогаз ожидает снижения закупочных цен на газ
Нафтогаз ожидает снижения закупочных цен на газ
depositphotos.com

Стоимость импортного газа в 2020 году может упасть на 23% - до 4 340 грн за за тысячу кубометров, прогнозируют в Нафтогазе, пишет УНИАН в понедельник, 17 февраля.

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Как рассказала руководитель интегрированного газового бизнеса НАК Андрей Фаворов, ожидаемая таможенная стоимость импортного газа на 46% ниже, чем в 2018 году.

По его словам, такая низкая стоимость газа делает менее привлекательным инвестирование существенных средств в бурение на истощенных украинских месторождениях.

Фаворов считает, что средства необходимо направить на разведку и поиск новых точек роста наращивания добычи газа.

“Поэтому моя позиция, не очень популярная, пусть лучше полежит по такой цене. Давайте лучше поищем запасы, давайте пойдем на новые перспективы, которыми мы не занимались раньше“, - сказал Фаворов.

Напомним, Витренко через суд требует выплатить премию.

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Теги: газ, Нафтогаз, цена на газ, тарифы на газ
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