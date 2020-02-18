Глава Amazon пожертвует $10 млрд на борьбу с изменением климата
Глава Amazon Джефф Безос объявил об открытии Фонда Земли для борьбы с климатическими изменениями и пожертвовании на это 10 миллиардов долларов.
“Земля – это единственное, что всех нас объединяет, давайте же защищать ее вместе!“ – написал миллиардер на своей странице Instagram в понедельник, 17 февраля.
По словам Безоса, в рамках фонда будет финансироваться деятельность ученых, неправительственных организаций и экологических активистов, занимающихся проблемами климата.
Выдача грантов начнется летом.
Читай также: Джефф Безос разбогател на 13 миллиардов долларов за 15 минут
По последним данным, состояние глава Amazonоценивается в 130 миллиардов долларов.
Напомним, рыночная стоимость Amazon превысила триллион долларов.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram
Полная версия правил