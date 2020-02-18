Глава Amazon пожертвует $10 млрд на борьбу с изменением климата

Будет финансироваться деятельность ученых, неправительственных организаций и экологических активистов, занимающихся проблемами климата.

Глава Amazon Джефф Безос объявил об открытии Фонда Земли для борьбы с климатическими изменениями и пожертвовании на это 10 миллиардов долларов.

“Земля – это единственное, что всех нас объединяет, давайте же защищать ее вместе!“ – написал миллиардер на своей странице Instagram в понедельник, 17 февраля.

По словам Безоса, в рамках фонда будет финансироваться деятельность ученых, неправительственных организаций и экологических активистов, занимающихся проблемами климата.



Выдача грантов начнется летом.

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По последним данным, состояние глава Amazonоценивается в 130 миллиардов долларов.

Напомним, рыночная стоимость Amazon превысила триллион долларов.

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