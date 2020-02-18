Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Глава Amazon пожертвует $10 млрд на борьбу с изменением климата

Комментариев: 0
Будет финансироваться деятельность ученых, неправительственных организаций и экологических активистов, занимающихся проблемами климата.
Глава Amazon Джефф Безос
Глава Amazon Джефф Безос
Getty Images

Глава Amazon Джефф Безос объявил об открытии Фонда Земли для борьбы с климатическими изменениями и пожертвовании на это 10 миллиардов долларов.

“Земля – это единственное, что всех нас объединяет, давайте же защищать ее вместе!“ – написал миллиардер на своей странице Instagram в понедельник, 17 февраля.

По словам Безоса, в рамках фонда будет финансироваться деятельность ученых, неправительственных организаций и экологических активистов, занимающихся проблемами климата.

Выдача грантов начнется летом.

Читай также: Джефф Безос разбогател на 13 миллиардов долларов за 15 минут

По последним данным, состояние глава Amazonоценивается в 130 миллиардов долларов.

Напомним, рыночная стоимость Amazon превысила триллион долларов.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram            

Поделись:
Теги: благотворительность, Amazon, изменение климата, Джефф Безос
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь