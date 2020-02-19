59-летняя украинка выиграла кибертурнир

Киберспортивная украинская команда возрастом 55+ одолела соперников из Швеции с разгромным счетом.

Украинка Татьяна Силенко в возрасте 59 лет стала чемпионкой по Counter Strike. Об этом сообщается в сюжете ТСН.

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Победу добыла киберспортивная команда Ageless Shooters, игроки которой в возрасте от 55 лет. Украинки выступили на международных соревнованиях по Counter-Strike:Global Offensive.

В финале украинская команда с разгромным счетом одолела соперников из Швеции Silver Snipers - 16:1. Отмечается, что средний возраст украинских игроков - 59 лет, а шведских - 71 год. Украинцы победили со счетом в свою пользу.

Чемпионка Татьяна Силенко инженер-механик по специальности. Женщина отмечает, что всегда считала компьютерные игры чем-то ужасным. На отбор в команду Counter Strike она записалась случайно. С тех пор украинка упражняется по три часа 5 раз в неделю.

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