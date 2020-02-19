Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Из фонда вкладчиков Укрбуда вывели 180 миллионов - ГБР

Комментариев: 0
Всего следователи Государственного бюро расследований изучают 29 ЖК, куда вложилось 13 тысяч семей.
Объекты Укрбуда достроит Киевгорстрой
Объекты Укрбуда достроит Киевгорстрой
moygrad.kiev.ua

Из ФК Житло-капитал, выступающего фондом финансирования строительства объектов Укрбуда, за 2016-2019 года выведено более 180 миллионов гривень на счета подконтрольных физических лиц. Соответствующее постановление суда от 19 декабря 2019 года опубликовано в Едином госреестре судебных решений.

Читай также: Суд арестовал имущество Укрбуда

Дело ведет Государственное бюро расследований. Следователи ГБР изучают 29 ЖК, куда вложилось 13 тысяч семей.

Согласно документу, в уголовном деле от 12 августа 2019 года расследуется вероятное присваивание денежных средств инвесторов строительства служебными лицами компаний ООО ФК Житло-капитал, ООО Укрбуд девелопмент, ООО Спецбуд-плюс, ООО Инвестиционная компания Укрбуд Инвест.

Напомним, в Минрегионе придумали, как бороться с “замороженными“ объектами строительства.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram            

Поделись:
Теги: махинации, хищение, инвесторы, вклады, укрбуд, ГБР
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь