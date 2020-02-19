Из фонда вкладчиков Укрбуда вывели 180 миллионов - ГБР

Всего следователи Государственного бюро расследований изучают 29 ЖК, куда вложилось 13 тысяч семей.

Из ФК Житло-капитал, выступающего фондом финансирования строительства объектов Укрбуда, за 2016-2019 года выведено более 180 миллионов гривень на счета подконтрольных физических лиц. Соответствующее постановление суда от 19 декабря 2019 года опубликовано в Едином госреестре судебных решений.

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Дело ведет Государственное бюро расследований. Следователи ГБР изучают 29 ЖК, куда вложилось 13 тысяч семей.

Согласно документу, в уголовном деле от 12 августа 2019 года расследуется вероятное присваивание денежных средств инвесторов строительства служебными лицами компаний ООО ФК Житло-капитал, ООО Укрбуд девелопмент, ООО Спецбуд-плюс, ООО Инвестиционная компания Укрбуд Инвест.

Напомним, в Минрегионе придумали, как бороться с “замороженными“ объектами строительства.

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