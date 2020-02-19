Укртелеком повышает тарифы на стационарную связь

С начала марта отменяется скидка, которая действовала для населения с начала 2020 года.

Начиная с 1 марта Укртелеком вводит новые тарифы на стационарный телефон для населения, которые будут выше предыдущих. Об этом сообщается на сайте компании.

Читай также: В Киевстаре рассказали, подорожают ли услуги в 2020 году

Так, стоимость месячной абонентской платы за стационарный телефон для населения вырастет с 54,28 гривен до 59,71 гривен.

Отмечается, что 1 марта 2020 года прекращается действие скидки на ежемесячную плату за услуги фиксированной телефонной связи, которая действовала для абонентов (физических лиц) с 1 января 2020 года.

Кроме того, Укртелеком повысил тариф на план Домашний базовый с 94 грн. до 117 грн (500 минут на междугородные разговоры и 120 минут на мобильные номера). Тариф Домашний безлимитный повышен с 99 грн до 123 грн.

Напомним, Украина уступила лидерство по дешевизне интернета в мире.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в

Facebook и Telegram