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Укртелеком повышает тарифы на стационарную связь

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С начала марта отменяется скидка, которая действовала для населения с начала 2020 года.
Стационарная связь подорожает для населения
Стационарная связь подорожает для населения
flickr.com

Начиная с 1 марта Укртелеком вводит новые тарифы на стационарный телефон для населения, которые будут выше предыдущих. Об этом сообщается на сайте компании.

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Так, стоимость месячной абонентской платы за стационарный телефон для населения вырастет с 54,28 гривен до 59,71 гривен.

Отмечается, что 1 марта 2020 года прекращается действие скидки на ежемесячную плату за услуги фиксированной телефонной связи, которая действовала для абонентов (физических лиц) с 1 января 2020 года.

Кроме того, Укртелеком повысил тариф на план Домашний базовый с 94 грн. до 117 грн (500 минут на междугородные разговоры и 120 минут на мобильные номера). Тариф Домашний безлимитный повышен с 99 грн до 123 грн.

Напомним, Украина уступила лидерство по дешевизне интернета в мире.

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Теги: телефон, тарифы, Укртелеком, повышение тарифов
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Ахметов  (аноним)  19.02.2020, 18:49
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