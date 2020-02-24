Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Giorgio Armani приостановил работу фабрик

Комментариев: 0
Из-за коронавируса было принято решение на одну неделю приостановить работу фабрик в ряде регионов Италии.
Модельер Джорджо Армани
Модельер Джорджо Армани
AP (архив)

Итальянский модельер Джорджо Армани принял решение на одну неделю приостановить работу фабрик в ряде регионов страны, а также закрыть офис в Милане из-за распространения коронавируса на севере Италии, сообщает ANSA.

На Неделе моды в Милане Армани показывал свою коллекцию в закрытом режиме, чтобы не подвергать зрителей риску.

Напомним, модный дом Roberto Cavalli приобрел бизнесмен из ОАЭ.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram            

Поделись:
Теги: Италия, Джорджио Армани, Giorgio Armani, коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь