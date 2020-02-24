Giorgio Armani приостановил работу фабрик
Из-за коронавируса было принято решение на одну неделю приостановить работу фабрик в ряде регионов Италии.
Итальянский модельер Джорджо Армани принял решение на одну неделю приостановить работу фабрик в ряде регионов страны, а также закрыть офис в Милане из-за распространения коронавируса на севере Италии, сообщает ANSA.
На Неделе моды в Милане Армани показывал свою коллекцию в закрытом режиме, чтобы не подвергать зрителей риску.
Напомним, модный дом Roberto Cavalli приобрел бизнесмен из ОАЭ.
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