Цена газа на торгах упала ниже 4000 грн - оператор
Цены на газ на торгах на Украинской электронной бирже упали ниже 4000 гривен с НДС, сообщил гендиректор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон в Facebook.
“Снижение цен на газ на Европейских хабах привело и к снижению цен в Украине. Последние торги на УЭБ закончились по цене чуть ниже 4000 грн с НДС“, - отметил Макогон.
В то же время он заявил, что подписанные новые межоператорские соглашения на границах вместо транзитного контракта 2009 года открывают новые возможности и для соседей Украины. Теперь и они могут свободно использовать нашу инфраструктуру ГТС для поставок газа из ЕС, добавил чиновник.
“Например, Молдова сейчас покупает газ у Газпрома по 174 доллара. Если покупать газ из ЕС с поставкой через Украину, то цена на входе в Молдову будет около 146 долларов. Экономия порядка 28 долларов (-16%). Не знаю, сможет/захочет ли Молдова начать поставки из ЕС, но аргументы для переговоров явно есть“, - отметил Макогон.
По его словам, наличие альтернативных источников поставки значительно усиливает переговорную позицию и позволяет добиться справедливой цены.
Напомним, ранее Оржель рассказал, почему дешевеет газ для населения.
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