Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Цена газа на торгах упала ниже 4000 грн - оператор

Комментариев: 0
В Украине продолжает снижаться стоимость газа вслед за падением цен на энергоресурсы в Европе.
Газ продолжает дешеветь
Газ продолжает дешеветь
depositphotos.com

Цены на газ на торгах на Украинской электронной бирже упали ниже 4000 гривен с НДС, сообщил гендиректор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон в Facebook.

“Снижение цен на газ на Европейских хабах привело и к снижению цен в Украине. Последние торги на УЭБ закончились по цене чуть ниже 4000 грн с НДС“, - отметил Макогон.

В то же время он заявил, что подписанные новые межоператорские соглашения на границах вместо транзитного контракта 2009 года открывают новые возможности и для соседей Украины. Теперь и они могут свободно использовать нашу инфраструктуру ГТС для поставок газа из ЕС, добавил чиновник.

“Например, Молдова сейчас покупает газ у Газпрома по 174 доллара. Если покупать газ из ЕС с поставкой через Украину, то цена на входе в Молдову будет около 146 долларов. Экономия порядка 28 долларов (-16%). Не знаю, сможет/захочет ли Молдова начать поставки из ЕС, но аргументы для переговоров явно есть“, - отметил Макогон.

По его словам, наличие альтернативных источников поставки значительно усиливает переговорную позицию и позволяет добиться справедливой цены.

Напомним, ранее Оржель рассказал, почему дешевеет газ для населения.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram            

Поделись:
Теги: газ, ГТС, транзит газа, цена на газ, тарифы на газ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь