В Госстате подсчитали, сколько заработал телеком за год

Больше всего выросла прибыли у комапний, занимающихся фиксированным интернетом, кабельным ТВ и курьерской деятельностью.

Доходы предприятий в сфере телекоммуникаций и почтовой связи Украины в 2019 году по сравнению с 2018 годом снизились на 1,4% – до 71,6 млрд гривен. Об этом свидетельствуют данные Госстата.

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Так, уменьшение дохода продемонстрировали мобильные операторы. В 2019 году они заработали 37,5 млрд гривен, а в 2018 году этот показатель был на уровне 38,5 млрд гривен. Показали падение результаты выручки за фиксированную телефонную связь. В 2018 году это было 5,6 млрд гривен, в 2019 году – 4,5 млрд гривен.

Большую прибыль получили операторы на фиксированном интернете, кабельном ТВ и курьерской деятельности. Так, интернет-услуги в 2019 году принесли 13,7 млрд гривен. В то время как этот показатель в 2018 году составлял 12,2 млрд грн.

Если в 2018 году курьерская деятельность принесла 6 млрд гривен, то в 2019 году этот показатель составил 6,5 млрд грн. Кабельное ТВ в позапрошлом году принесло провайдерам 2 млрд гривен, а в 2019 году – 2,3 млрд гривен. Всего же в Украине 2,4 млн абонентов платного телевидения.

Напомним, Украина уступила лидерство по дешевизне интернета в мире.

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