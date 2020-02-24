Прибыль банков Украины резко выросла в начале года

В январе банки заработали 6,6 миллиардов гривен, что почти на четверть больше, чем годом ранее.

За первый месяц 2020 года прибыль украинских банков выросла на 22% - до 6,6 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка в понедельник, 24 февраля.

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Основными факторами в НБУ называют высокую операционную эффективность и низкие отчисления в резервы.

Доходы банков выросли на 12% до 22,6 млрд грн тогда как расходы - на 8% до 16 млрд грн.

В частности, банки увеличили прибыль за счет роста чистых процентных доходов на 4% (7,3 млрд грн), роста чистых комиссионных доходов банков на 11% (3,5 млрд грн), положительного результата от переоценки и от операций купли-продажи - 2,7 млрд грн, низкого объема отчислений банками в резервы - 1,3 млрд грн против 1,8 млрд грн в прошлом году.

Напомним, в Украине на этой неделе в обращение поступает обновленная купюра.

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