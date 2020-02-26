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Назначен временный глава Укрэнерго

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Ранее стало известно об отставке Ковальчука с поста главы Укрэнерго, которую поддержал набсовет компании.
Набсовет Укрэнерго назначил новым исполняющим обязанности главы компании. Ним стал Владимир Кудрицкий
Набсовет Укрэнерго назначил новым исполняющим обязанности главы компании. Ним стал Владимир Кудрицкий
facebook.com

Набсовет Укрэнерго назначил новым исполняющим обязанности главы компании первого зампредседателя правления Владимира Кудрицкого. Об этом сообщила в среду, 26 февраля, руководитель департамента внешних коммуникаций и международного сотрудничества Укрэнерго Мария Цатурян в Facebook.

“Всеволод Ковальчук прекращает исполнение обязанностей и.о. председателя правления. Согласно решению наблюдательного совета, к моменту завершения конкурса по отбору главы компании исполнять обязанности председателя правления будет первый заместитель председателя правления Владимир Кудрицкий“, - написала она.

Всеволод Ковальчук сообщил о своей отставке и рассказал о итогах работы
Всеволод Ковальчук сообщил о своей отставке и рассказал о итогах работы
facebook.com

Стоит отметить, что глава Укрэнерго Всеволод Ковальчук сам сообщил о своей отставке. На странице в Facebook он написал о результатах работы:

“В результате четырех лет наших усилий: значительно возросла производительность труда, в разы увеличилась средняя заработная плата нашего персонала и сейчас она почти вдвое выше средней по стране. Объемы строительства и модернизации магистральной сети, количество проектов на стадии реализации - самые большие за всю историю компании.
Аварийность в сетях - самая низкая. Уже подписаны соглашения с международными финансовыми организациями обеспечат еще несколько лет гарантированных источников для инвестиций в дальнейшее обновление и строительство. На прозрачных и честных процедурах закупок сэкономленные миллиарды гривен. Высокое доверие к нашим процессов известна во всем мире - на тендерах Укрэнерго пока участвуют представители десятков стран“, - написал Всеволод Ковальчук.

Напомним, ранее глава Укрэнерго объявил об отставке.

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Теги: отставка, Укрэнерго, наблюдательный совет
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