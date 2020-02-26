Назначен временный глава Укрэнерго

Ранее стало известно об отставке Ковальчука с поста главы Укрэнерго, которую поддержал набсовет компании.

Набсовет Укрэнерго назначил новым исполняющим обязанности главы компании первого зампредседателя правления Владимира Кудрицкого. Об этом сообщила в среду, 26 февраля, руководитель департамента внешних коммуникаций и международного сотрудничества Укрэнерго Мария Цатурян в Facebook.

“Всеволод Ковальчук прекращает исполнение обязанностей и.о. председателя правления. Согласно решению наблюдательного совета, к моменту завершения конкурса по отбору главы компании исполнять обязанности председателя правления будет первый заместитель председателя правления Владимир Кудрицкий“, - написала она.

Всеволод Ковальчук сообщил о своей отставке и рассказал о итогах работы facebook.com

Стоит отметить, что глава Укрэнерго Всеволод Ковальчук сам сообщил о своей отставке. На странице в Facebook он написал о результатах работы:

“В результате четырех лет наших усилий: значительно возросла производительность труда, в разы увеличилась средняя заработная плата нашего персонала и сейчас она почти вдвое выше средней по стране. Объемы строительства и модернизации магистральной сети, количество проектов на стадии реализации - самые большие за всю историю компании.

Аварийность в сетях - самая низкая. Уже подписаны соглашения с международными финансовыми организациями обеспечат еще несколько лет гарантированных источников для инвестиций в дальнейшее обновление и строительство. На прозрачных и честных процедурах закупок сэкономленные миллиарды гривен. Высокое доверие к нашим процессов известна во всем мире - на тендерах Укрэнерго пока участвуют представители десятков стран“, - написал Всеволод Ковальчук.

Напомним, ранее глава Укрэнерго объявил об отставке.

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