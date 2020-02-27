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Укроборонпром покупал в РФ санкционные комплектующие – СБУ

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Компания в 2015-2019 годах через "прокладки" закупал санкционные российские комплектующие по завышенным ценам.
Укроборонпром переплачивал за российские комплектующие в 2-3 раза
Укроборонпром переплачивал за российские комплектующие в 2-3 раза
Офис президента Украины

Предприятия госконцерна Укроборонпром в 2015-2019 годах через иностранные “фирмы-прокладки“ закупали российскую продукцию военного назначения по завышенной в 2-3 раза стоимости. Об этом сообщает liga.net со ссылкой на материалы досудебного расследования Главного следственного управления СБУ.

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Отмечается, что в рамках досудебного расследования уголовного дела следователи СБУ обратились в Шевченковский райсуд Киева с ходатайством о временном доступе к документам Шевченковской райгосадминистрации в г. Киеве.

“Как отмечается в решении суда, спецэкспортеры в интересах украинских оборонных предприятий заключали импортные контракты на поставку комплектующих с иностранными компаниями (ОАЭ, Чехия, Великобритания, Кипр и т.п.).При этом, фактически в Украину поставлялась продукция военного назначения и двойного использования, изготовленная на санкционных предприятиях РФ (так называемая “схема обхода прямых поставок“). Стоимость таких поставок была завышенной в 2-3 раза“, - говорится в сообщении.

В частности, по данным следствия, дочернее предприятие госконцерна - Спецтехноэкспорт - в период с февраля 2018 по июнь 2019 года перечислило по агентскому договору на счета компании Kalipsum Plus SRO (Чехия) 4,1 млн долларов.

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Кроме этого, по данным СБУ, в течение 2015-2019 годов неустановленные лица организовали механизмы хищения госсредств Укроборонпрома, использовав иностранные “фирмы-прокладки“ при купле-продаже комплектующих и запчастей компаниями концерна.

“Одна из таких иностранных компаний - Slige S.R.O. (Чехия), которую зарегистрировали в июне 2009 года. Она занимается поставками медицинского оборудования и оборудования для энергетических установок“, - говорится в сообщении.

Напомним, Укроборонпром продает три самолета АН-26.

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Теги: Россия, СБУ, коррупция, борьба с коррупцией, санкции, Коррупция в Украине, Укроборонпром, санкции против России
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  27.02.2020, 11:22
Оценка:  -1
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Ого!!! Да тут гешефт в 300%, не то что "реверсный" газ из Словакии с несчастными 50%, но правда объемы не те...
гость  (аноним)  27.02.2020, 11:19
Оценка:  +2
гость
Вы просто идиоты или идиоты с медицинским диагнозом? Если запретили ПРЯМЫЕ поставки то где еще взять? Только через посредников там же!Разработка и выпуск аналогов займет кучу времени и денег, к тому же можно нарваться на защиту патента-а это миллионы штрафа! Ваши предложения?
nelci    27.02.2020, 11:23
Оценка:  -1
nelci
Все равно это есть предательство интересов страны, можно было покупать , как с газом, через Польшу или Словакию или лучше вообще отказаться ....
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