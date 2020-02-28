Антимонопольный комитет одобрил концессию порта в Николаеве

Катарская компания QTerminals, выигравшая концессионный конкурс в порту Ольвия, получила разрешение АМКУ.

Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение на концессию порта Ольвия в Николаеве. Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

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Разрешение на концентрацию было важным условием концессионного договора.

АМКУ отмечают, что группа QTerminals пока не осуществляет хозяйственной деятельности в Украине, а потому не происходит структурных изменений на рынке стивидорных услуг.

“Учитывая, что концентрация не приводит к монополизации или существенному ограничению конкуренции на товарных рынках Украины, АМКУ предоставил разрешение на заявленную концентрацию“, - уточняют в Комитете.

Отметим, концессия – это вид договора о создании или реконструкции за счёт средств инвестора государственных объектов, в результате чего инвестор получает возможность эксплуатировать объект на возмездной основе, собирая доход в свою пользу.

Напомним, Украина продаст три порта в Черном море из-за убытков.

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