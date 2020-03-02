В Нафтогазе назвали мифы о победе в Стокгольмском арбитраже

Общая сумма компенсации, которую определил суд по делу о контракте на транзит газа составляла 4,63 млрд долларов.

Украина одержала крупную победу в крупнейшем коммерческом арбитражном процессе в истории человечества по контракту на транзит и поставку газа общей стоимостью четверть триллиона долларов - решение Стокгольмского арбитражного трибунала, но вокруг еще хватает мифов и манипуляций. Подробно о них написал в Facebook исполнительный директор группы Нафтогаз Юрий Витренко.

“Вокруг нашей с вами победы до сих пор хватает мифов и манипуляций. Их намеренно распространяют внешние и внутренние враги Украины. Предлагаю с ними бороться. Буду благодарен за распространение. Миф: общая сумма победы Нафтогаза составила 3 миллиарда долларов. А по первому делу, по контракту на поставку газа, Нафтогаз вообще сначала проиграл. Факт: по решению арбитража Нафтогаз получил от Газпрома 5 млрд долларов, и успешно отразил требования Газпрома на сумму более 82 миллиардов долларов“, - отметил Витренко.

Он напомнил, что общая сумма компенсации, которую определил суд по делу о контракте на транзит газа составляла 4,63 млрд долларов. Сразу после решения было получено 2,1 миллиарда долларов - через взаимозачет за газ, который провел арбитраж. Живыми деньгами накануне Нового года было получено еще 2,9 миллиарда долларов.

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Исполнительный директор также назвал мифом утверждение, что арбитраж принял политическое решение, ссылаясь на проблемы с экономикой Украины.

“Стокгольмский Арбитражный суд в своем решении сослался на контрактные обязательства сторон и на законы, а не на политику или “жалость к Украине“. Арбитражный суд, включительно с арбитром, которого номинировал сам Газпром, в своем решении четко отметил, что Газпром должен заплатить компенсацию недополученной прибыли Нафтогазу за невыполнение Газпромом своих контрактных обязательств. Похожая ситуация с пересмотром цены - контрактом предусмотрено право сторон на пересмотр цены, а Газпром неправомочно отказывался это делать. Относительно требований со стороны Газпрома по положению “бери или плати“, арбитраж признал их “неразумно чрезмерными“ с точки зрения законодательства Швеции, которое договорились применять сам Газпром и Нафтогаз“, - пояснил он.

Еще один миф, по словам Витренко, что проблема заключалась исключительно в том, что тогдашний премьер-министр Украины Юлия Тимошенко подписала “плохие контракты“. Факт, по его мнению, заключается в том, что это был “приговор“ системе власти, которая сложилась в Украине.

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Следующий миф, по мнению представителя Нафтогаза, что сама Украина выиграла прежде всего благодаря конкретному политику или политическому назначенцу.

“Факт: роль политиков и политических назначенцев в лучшем случае сводилась к помощи или непрепятствования работе профессионалов“, - пояснил Витренко, добавив, что победа стала возможной в том числе и “вопреки порядкам, заведенным в системе власти, а не благодаря им”.

Не согласился чиновник и с утверждением о том, что победу одерживали западные юристы. По его словам, эти люди действовали согласно инструкций, которые им давал Нафтогаз, и были лишь частью общей команды.

“Миф: победить Газпром было просто. Факт: наша победа “висела на волоске“. Мы были в шаге от поражения“, - написал Витренко.

Он пояснил, что, например, в контрактах “черным по белому“ были прописаны обязательства по “бери или плати”, на которые украинская сторона согласилась в 2009 году, и объективно их не выполняла.

“То, что обязательства были абсолютно кабальными - еще нужно доказать так, чтобы не оставалось никаких сомнений. Если бы был хотя бы один вопрос, то сработал бы общий принцип, что “контракты должны выполняться“. Собственно на это и ушло почти 4 года“, - рассказал Витренко.

Мифом он назвал и тот факт, что именно украинская сторона отказалась покупать дешевый российский газ, поэтому и был арбитраж, а из-за конфликта с Газпромом газ для украинцев стал дороже.

“Факт: контрактная цена на газ в 2014 году была выше европейской, и это Газпром прекратил поставки газа. Как бы не хотелось так думать некоторым бывшим политикам, это не мы отказались покупать российский газ. Это Газпром после побега Януковича поднял цену на газ почти вдвое. И он имел на это право, так как в 2010 и 2013 годах приведения контрактной цены фактически до рыночного уровня осуществлялось через “скидки“, которые российская сторона имела право отменить в одностороннем порядке. Вот в свое время Россия брала на “крючок“ украинских политиков, которые обещали дешевый газ“, - отметил исполнительный директор.

Он пояснил: по “контракту Тимошенко-Путин“ цена газа была 485 долларов за тысячу кубических метров, по решению арбитража - 352 доллара.

“Миф: все равно мы пошли договариваться с русскими и простили им долги. Факт: мы добились полного исполнения решения арбитража, а иски в новом арбитраже фактически обменяли на продолжение транзита“, - отметил Витренко.

По его словам, самый важный результат судов против Газпрома - это аннулирование долговых обязательств перед РФ.

“Мы не перестанем судиться с Россией и отстаивать интересы Украины. На прошлой неделе подали обновленный иск на 8 млрд долларов против Российской Федерации по утраченных активах Нафтогаза в оккупированном Крыму. Кроме того, как уже говорил, не исключаем возможности новых исков против собственно Газпрома. В обоих случаях имеем оптимистичные прогнозы”, - добавил он.

Напомним, часть денег Газпрома отправили на ремонт дорог.

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