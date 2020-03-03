Кабмин отрицает повышение цен на билеты УЗ
Ранее в понедельник утром, 2 марта, в ряде СМИ появилась информация о повышении цен на билеты Укрзализныци.
В Министерстве инфраструктуры заявили об отмене повышения цен на билеты по железнодорожным перевозкам, говорится в пресс-службе ведомства в понедельник, 2 марта.
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Глава министерства Владислав Криклий отметил, что индексацию тарифов планировалось осуществлять поэтапно - с 1 марта по 31 декабря 2020 года во всех категориях вагонов, кроме первого класса поездов Интерсити +.
“Соответствующий приказ Министерства инфраструктуры пока не согласован“, - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что прибыль УЗ только на 43% покрывает расходы на организацию перевозок.
Напомним, ранее мы писали, что “Укрзализныця“ повышает цены на билеты.
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